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  • Gülşen'i savunan tweet atan Nagehan Alçı'ya eski yaptıkları hatırlatıldı. Elçin Sangu Nagehan Alçı'nın kocasıyla kendisi

Gülşen'i savunan tweet atan Nagehan Alçı'ya eski yaptıkları hatırlatıldı. Elçin Sangu Nagehan Alçı'nın kocasıyla kendisine neler yaptığını açıkladı

Oyuncu Elçin Sangu, Nagehan Alçı’nın 'Gülşen’in tutuklanması tam bir hukuk cinayeti' ifadelerine tepki göstererek 'Yemezler demokrat tavırları' dedi.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 01:06
Son Güncelleme: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 08:33
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Elçin Sangu Nagehan Alçı'nın kocasıyla kendisine neler yaptığını açıkladı. Gülşen'i savunan tweet atan Nagehan Alçı'ya eski yaptıkları hatırlatıldı

Gülşen'i savunan tweet atan Nagehan Alçı'ya eski yaptıkları hatırlatıldı. Elçin Sangu Nagehan Alçı'nın kocasıyla kendisine neler yaptığını açıkladı
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Nagehan Alçı, Gülşen’in tutuklanmasına yönelik paylaşımda bulundu. Alçı, sosyal medya hesabından “Gülşen’in tutuklanması tam bir hukuk cinayeti. Yargısal aşırılık bu. Yapmayın etmeyin sayın savcılar, sayın hakimler. İnsaf lütfen. Adalet mi şimdi bu?Gülşen’in sözleri çok çirkindi ama özür metni çok samimi, çok içtendi. Numaradan bir özür değildi. Gülşen özgürlüğüne kavuşmalı…” ifadelerini kullandı.

'YEMEZLER DEMOKRAT TAVIRLARI'

Alçı’nın paylaşımına oyuncu Elçin Sangu'dan yanıt geldi. Elçin Sangu, "Hakaret içermeyen tweet attığım için beni savcılığa verdiğinde; yurt dışına çıkma yasağı, kişisel eşyalarıma (telefon, laptop, pc) el konulmasını istemek, kocanı da işin içine katmak, gizlilik kararı istemek aşırılık değil miydi? Yemezler demokrat tavırları…." dedi.

NE OLMUŞTU?

Elçin Sangu'nun CHP'nin 2018 Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin Habertürk canlı yayınından sonra Nagehan Alçı hakkında yaptığı paylaşım gündem olmuştu.

Sangu sosyal medya hesabından, "Nagehan adına utanmaktan ben yoruldum o rezil olmaktan yorulmadı" demişti.

Elçin Sangu daha sonra kendisi hakkında Nagehan Alçı’nın suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

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Korkuyorum
27.08.2022 14:06
Al birini vur ötekine diyenler niçin demiş? Ah Anadolu ah sen nelere kadirsin.  
 
Ramazan Türkmenoğlu
27.08.2022 12:13
Bu şarkıcılar da bu aralar bir fena oldu arkadaş ya 2004 hiç birşey yok du 2016 dada birşey yok du? Daha çıkar Mustafa sandal siyasetçi keser başımıza senin isinmi bu sen git onun Arabası var soyle  
 
Bir dost
27.08.2022 12:12
Tebrikler yorumsuz isimli yorumcu aynen bu chp'liler akp'nin ekmeğine yağ,bal,kaymak ne varsa sürüyorlar, esas gündemi Gülşende tutanlar chp. Ben şahsen Gülşene sanatçı diyen,sahip çıkana oy vermem.  
 
TÜM YORUMLAR (19)
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