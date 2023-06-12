Elçin Sangu'dan fotoğraf davası

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; Ünlü oyuncu Elçin Sangu, İstanbul Fikri Ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülecek davada fotoğraflarının sosyal medyada ve farklı mecralarda hukuka aykırı şekilde reklam amaçlı kullanıldığını iddia etti.

Elçin Sangu, maddi ve manevi zarara uğradığını ve kişilik haklarının ihlal edildiğini öne sürdü.

Oyuncunun avukatı Mesut Kılıç, “Davalı, bu ticari faaliyette müvekkilin adını kullanarak menfaat elde ettiği için davaya konu ürünlerden ne kadar gelir elde ettiğinin tespitini istiyoruz. Şimdilik bin lira maddi, 100 bin lira da manevi olmak üzere toplam 101 bin lira tazminatın davalı mağazadan tahsilini de istiyoruz” dedi.



