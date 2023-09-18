Elektriğe vatandaşı çarpacak zam

Ekonomik kriz her kesimi vurdu. Alım gücü düşen vatandaş borç harç hayatını idame etmeye çalışırken zamlar gelmeye devam ediyor. Son zam haberi de elektrik faturalarından geldi.

HalkTv.com.tr yazarı Olcay Akdilek, Halk Tv’den Ayşenur Arslan’ın sunduğu Medya Mahallesi adlı programda iktidarın yerel seçimler öncesinde elektrikte izlenecek tarife politikası konusunda bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Görüşmede, elektrik zam oranının ise yüzde 20 ila 30 arasında olacağını iddia etti.

Aydilek'in Enerji Bakanlığı'nda yetkililerle görüşerek aldığı bilgiye göre; 1 Ekimde elektriğe yüzde 20 ila 30 arasında zam bekleniyor. Aydilek, bakanlığın zam oranını katıldığı Ayşenur Aslan'ın sunduğu canlı yayında “Medya Mahallesi” programında açıkladı.

Programda zam gelmemiş haliyle bile zaten yüklü olan faturalardaki bu artış oranın kaçınılmaz olduğu ifade edildi.