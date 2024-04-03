Bakan Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı IMF'ye gidiyor. Ziraat Bankası'nın eski müdürü Şenol Babuşcu açıkladı

Son zamanlarda gündemden düşmeyen IMF tartışmaları sıcaklığını koruyor.

Uzmanlar Mehmet Şimşek’in Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile IMF ve Dünya Bankası toplantılarına katılım sağlayacağını belirtiyor.

Bugüne kadar izlenen ekonomik politikalar ve dış piyasada istenilen güveni sağlayamayan Şimşek’in amacının muhataplarını faiz artışı ve para politikasını anlatarak ikna etmek olduğu söyleniyor.

Görüşmeler sıcak para girişi için önem taşıyor.

IMF ve finans çevrelerinde kaynak sağlamak için IMF ile ortak bir program yapılmasının ihtimal dahilinde olduğu söyleniyor.

Ziraat Bankası eski müdürü Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 15-20 Nisan tariflerinde IMF ve Dünya Bankası toplantılarına katılmak için Washington DC’ye geliyor.”