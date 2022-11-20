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Elektrikli scooter sürücüsü otobüs durağına girdi

Muğla’da bir kişi, yaya kaldırımında elektrikli scooterını çalıştırmak istedi. Ancak o esnada scooterın aniden hareket etmesi üzerine hakimiyetini kaybeden sürücü, otobüs durağına çarptı. Kazada scooter sürücüsü yaralandı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 12:54
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Elektrikli scooter sürücüsü otobüs durağına çarptı: 1 yaralı

Elektrikli scooter sürücüsü otobüs durağına girdi
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde elektrikli scooterını çalıştırmak isteyen bir sürücü, scooterın aniden hareket etmesi ile birlikte kaldırımda bulunan otobüs durağına çarptı. Meydana gelen kazada scooter sürücüsü yaralandı.

Olay, Marmaris ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde gece 03.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre M.T. isimli bir kişi, yaya kaldırımında elektrikli scooterını çalışmak istedi. O esnada scooterın aniden hareket etmesi üzerine hakimiyetini kaybeden scooter sürücüsü M.T., otobüs durağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle durağın camları patlarken, kazada M.T. yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı M.T.’yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Scooter sürücüsü M.T.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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