Elhamdülillah kimsenin parasına ihtiyacımız yok: Emre Belözoğlu’ndan Fatih Terim Fonu savunması

Ankaragücü’ne Türkiye Kupası’nın 5. turunda veda eden Rizespor’un karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nun Fatih Terim Fonu’na kaptırdığı paralara gönderme yapılan paylaşım dikkat çekti.

Emre Belözoğlu özellikle bu göndermeye sinirlenirken "Rizespor bir açıklama yaptı. Benim başıma gelen dolandırıcılık olayını da gündeme getirmişler.

Çok çirkin oldu. Bizim kimsenin parasına da sadakasına da muhtaç olduğumuz yok. Rizespor ile ilgili bir şey söyleyemem, belki başkanının yönetiminin de bilgisi yok.

Bu paylaşımı yapan kişinin hayatında ne kadar başarılı olduğunu merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Ankaragücü'nün tecrübeli teknik direktörü Emre Belözoğlu, son dönemde yaşanan olaylarla ilgili de konuştu.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynanan maçın ardından çıkan olaylara rağmen Ankaragücü'nden kopmayı aklından geçirmediğini söyleyen Belözoğlu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Karar verirken kendimi değil kulübü düşündüm.

3 Temmuz'da Fenerbahçe ile yaşadığım süreç ne kadar onurluysa Ankaragücü'nde olmak da o kadar onurludur.

Bu süreçte bunu gördüm.

Kulüp ne durumda olursa olsun, biz bir karar aldık ve teklifi kabul ederken de her şeyi hesaba katarak kabul ettik.



