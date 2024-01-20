Dört büyüklerin faaliyet raporları açıklandı. Hangi kulüp zarar etti?

Trendyol Süper Lig'de 'dört büyükler' Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 1 Haziran-30 Kasım 2023 arası 6 aylık faaliyet raporu açıklandı.

FENERBAHÇE ZİRVEDE

Fenerbahçe, ilk 6 ayda 663 milyon TL kar elde ederek listenin başında yer aldı.

GALATASARAY DA KAR ETTİ

Fenerbahçe ile zirve yarışını veren Galatasaray, 34 milyon TL kar elde etti.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR EKSİYE DÜŞTÜ

Sezon transferlere giren ancak Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan ve Avrupa'dan elenen Beşiktaş 459 milyon TL zarar açıklarken, Trabzonspor'da 6 aylık süreçte tam 854 milyon TL'lik zarar açıkladı.