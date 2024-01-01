Fatih Terim, Seçil Erzan ile şoförünün telefonundan, Hakan Şükür ile de eşinin telefonundan görüşmüş. Skandal ortaya çıktı

Gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, Yunan ekibi Panathianikos'un başına geçen Fatih Terim ile ilgili skandal ifadeler kullandı.

Katıldığı programda çarpıcı açıklamalar yapan Niğdelioğlu, Fatih Terim'in Seçil Erzan ile şoförünün telefonundan Hakan Şükür ile de eşinin telefonundan görüştüğünü iddia etti.

Ferudun Niğdelioğlu'nun programda konuşmasının satır başları şu şekilde;

- Fatih Hocaya da birileri belli ki kaç dedi.

- Konuş abicim. Keşke konuşsan. Keşke konuşabilsen.

- Kayıt bırakmayan telefonu var Fatih hocanın.

- Fatih hocanın hiçbir görüşmesi yok.

- Seçil Erzan gibi bir insanı sanki hiç tanımıyor.

- Fatih Hocanın Fulya hanımın telefonundan aradığını biliyoruz. Kimi, Hakan Şükür'ü.