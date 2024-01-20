Alba'dan Suarez'e, Busquets'ten Messi'ye: Inter Miami Barcelona'yı anımsattı

Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, hazırlık maçında El Salvador ile karşılaştı.

Inter Miami'de yeni transferler Luis Suarez ve Sergio Busquets, mücadelede 45 dakika forma giyerken, Barcelona'nın eski yıldızları yaptıkları paslarla Barcelona günlerini anımsattı.

Maçın 38. dakikasında gelişen atakta Jordi Alba pasını Luis Suarez'e, Suarez pasını Busquets'e, Busquets ise Messi ile paslaştı ve Messi şut çekti.

Pozisyon gol olmadı ancak yapılan paslar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Futbolseverler, 'Inter Miami'de Barcelona esintileri' tarzında yorumlar yaptı.

Mücadele, 0-0 golsüz eşitlikle tamamlandı.