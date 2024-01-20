Alba'dan Suarez'e, Busquets'ten Messi'ye: Inter Miami Barcelona'yı anımsattı

Aslıhan Kamer Türel Caymaz
Alba'dan Suarez'e, Busquets'ten Messi'ye: Inter Miami Barcelona'yı anımsattı
Inter Miami'nin El Salvador ile karşılaştığı maçta Messi-Suarez-Alba-Busquets dörtlüsünün yaptığı paslar gündem oldu.

Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, hazırlık maçında El Salvador ile karşılaştı.

Inter Miami'de yeni transferler Luis Suarez ve Sergio Busquets, mücadelede 45 dakika forma giyerken, Barcelona'nın eski yıldızları yaptıkları paslarla Barcelona günlerini anımsattı.

Maçın 38. dakikasında gelişen atakta Jordi Alba pasını Luis Suarez'e, Suarez pasını Busquets'e, Busquets ise Messi ile paslaştı ve Messi şut çekti.

Pozisyon gol olmadı ancak yapılan paslar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Futbolseverler, 'Inter Miami'de Barcelona esintileri' tarzında yorumlar yaptı.

Mücadele, 0-0 golsüz eşitlikle tamamlandı.

messi.png

alba.png

İlgili Haberler
Dört büyüklerin faaliyet raporları açıklandı. Hangi kulüp zarar etti?
Galatasaray: 61 Trabzonspor: 44
Galatasaray: 61 Trabzonspor: 44
Hande Baladın'ın beyaz mini elbisesi büyüledi! Bakan bir daha baktı
Fatih Terim Abdülkadir Ömür'ü transfer etmek istiyor!
Fernando Santos'tan flaş karar. Beşiktaş Pendikspor karşısında. İlk 11 belli oldu
Inter fark attı Hakan Çalhanoğlu yine kaçırmadı
Inter fark attı Hakan Çalhanoğlu yine kaçırmadı
Franz Beckenbauer'in stattaki anmasına 30 bin kişi katıldı
Franz Beckenbauer'in stattaki anmasına 30 bin kişi katıldı
Elhamdülillah kimsenin parasına ihtiyacımız yok: Emre Belözoğlu’ndan Fatih Terim Fonu savunması
Son Haberler
1500 yıllık şapele korunma talebi Kültür Sanat
1500 yıllık şapele korunma talebi
Anayasa Mahkemesi cezaları iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek Gündem
Anayasa Mahkemesi cezaları iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek
ABD Akdeniz'deki savaş gemilerini değiştiriyor Dünya
ABD Akdeniz'deki savaş gemilerini değiştiriyor
Makine ihracatı 28 milyar doları aştı Ekonomi
Makine ihracatı 28 milyar doları aştı
Gençleştiren meyve ortaya çıktı. Her gün labur lubur yiyin Sağlık
Gençleştiren meyve ortaya çıktı. Her gün labur lubur yiyin
Göz alerjisi nedir? Göz alerjisi neden olur? Sağlık
Göz alerjisi nedir? Göz alerjisi neden olur?