THY yeni kampanya. Tek yön bilet fiyatını açıkladı

TV100'ün haberine göre, Türk Hava Yolları (THY) yurt içi uçuşlarda erken rezervasyonlarda geçerli kampanyasını açıkladı. Biletini 8-9 Kasım 2022 tarihinde alanların 1 Mart 2023 ve 14 Nisan 2023 tarihleri arasındaki tek yön direkt uçak biletleri 399 liraya gelecek.

Kampanya Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy kabin uçuşlarda geçerli olacak. Kıbrıs Ercan Havalimanı’na yapılacak uçuşlar kampanya kapsamına alınmayacak.

Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olacak kampanya; Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

Kampanya kapsamında ücretler EcoFly ücret sınıfında 399 TL, ExtraFly ücret sınıfında 519 TL ve PrimeFly ücret sınıfında 549 TL oldu. Ecofly ücret sınıfından alınan biletlerde değişiklik ve iptale izin verilmeyecek. Kampanya kapsamında 99 bin adet koltuk arz edilecek.