8 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • THY yeni kampanya. Tek yön bilet fiyatını açıkladı

THY yeni kampanya. Tek yön bilet fiyatını açıkladı

Türk Hava Yolları (THY) yurt içi uçuşlarda erken rezervasyon yaparak belli tarihler arasında geçerli olacak ucuz bilet kampanyasını duyurdu. Tek yön biletin fiyatı 399 TL olacak.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 09:45
Takip Et

THY yeni kampanya. Tek yön bilet fiyatını açıkladı

THY yeni kampanya. Tek yön bilet fiyatını açıkladı
+
Aa
-

TV100'ün haberine göre, Türk Hava Yolları (THY) yurt içi uçuşlarda erken rezervasyonlarda geçerli kampanyasını açıkladı. Biletini 8-9 Kasım 2022 tarihinde alanların 1 Mart 2023 ve 14 Nisan 2023 tarihleri arasındaki tek yön direkt uçak biletleri 399 liraya gelecek.

Kampanya Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy kabin uçuşlarda geçerli olacak. Kıbrıs Ercan Havalimanı’na yapılacak uçuşlar kampanya kapsamına alınmayacak.

Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olacak kampanya; Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

Kampanya kapsamında ücretler EcoFly ücret sınıfında 399 TL, ExtraFly ücret sınıfında 519 TL ve PrimeFly ücret sınıfında 549 TL oldu. Ecofly ücret sınıfından alınan biletlerde değişiklik ve iptale izin verilmeyecek. Kampanya kapsamında 99 bin adet koltuk arz edilecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte AKP'nin asgari ücrete yapacağı zam. Yandaş gazete sızdırdı
1
﻿İşte AKP'nin asgari ücrete yapacağı zam. Yandaş gazete sızdırdı
﻿İşte AKP'nin asgari ücrete yapacağı zam. Yandaş gazete sızdırdı
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
2
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
3
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
4
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
5
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
6
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
7
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿İstanbul Atlas Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Atlas Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Atlas Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Otomobil alev alev yandı. İtfaiye alevlere bidonlarla müdahale etti
﻿Otomobil alev alev yandı. İtfaiye alevlere bidonlarla müdahale etti
﻿Otomobil alev alev yandı. İtfaiye alevlere bidonlarla müdahale etti
﻿Bülent Ersoy cami müezzinini evine çağırıp ders verdi
﻿Bülent Ersoy cami müezzinini evine çağırıp ders verdi
﻿Bülent Ersoy cami müezzinini evine çağırıp ders verdi
﻿Brent petrolün varil fiyatı 97,54 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 97,54 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 97,54 dolar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.