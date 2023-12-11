Elini kaşınan topuğuna sürdü. Gerçek röntgende ortaya çıktı. Doktorlar çeke çeke bitiremedi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Nazika Kandemir, bir gün evinde otururken sağ ayağının topuğunda şiddetli bir ağrı duydu. Baktığında topuğunun üstünden 37 santimetrelik bir tel çıktığını gördü.

Bu duruma şaşıran Kandemir ve ailesi hemen Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Orada yapılan müdahalede ayağından tel çıkarıldı. Röntgen sonucunda ise ayağında başka 5 parça tel daha olduğu belirlendi.

Kandemir, daha önce geçirdiği ameliyatlarda telin nasıl ayağına girdiğini ve bunun bir ihmal olup olmadığını öğrenmek istedi. Ancak başvurduğu üç hastaneden de tatmin edici bir yanıt alamadı.

Bunun üzerine avukatı aracılığıyla 3 özel hastane hakkında savcılığa şikâyette bulundu.

Kandemir, “Ayağımda kaşıntı ve ağrı vardı. Birdenbire tel çıktı. Ayağımda başka teller de varmış. Bu nasıl olur? Kimse bana açıklama yapmıyor. Bu telin kaynağını ve sorumlularını bulmak istiyorum” sözlerini kullandı.