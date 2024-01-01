Dişbudak otu en çok neye iyi gelir

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatma Demirkaya
Dişbudak otu en çok neye iyi gelir
İşte Dişbudak otunun yararları ve ayrıntılı bilgiler...

Romatizmal hastalıklar genellikle vücutta eklemleri, kasları, kemikleri ve bunları birbirine bağlayan bağları etkileyen ve bu dokularda meydana gelen hasarlar olarak tanımlanır. Peki o hasarları hatta romatizmayı bile en aza indirgemek mümkün olabilir mi? İşte o devrede bir otu yani Dişbudak’ı tüketmemiz gerekiyor.

Dişbudak ağacı ilk bakışta yüksek boyu, ve çarpıcı yapraklarıyla göz dolduruyor. Bitkisel tedavi uzmanları romatizmanın tedavisi için ‘dişbudak ağacının yaprak ve kabuklarını’ öneriyor ve bilgiler sunuyor.

KABUĞU FAYDALI MI?

Kabukları genellikle çay, tentür ve natürel ilaç yapımında kullanılıyor ve nadiren de yaprakları da öyle.

Kabukları iltihapları önlüyor. Ağrıları dindiriyor. İdrar söktürüyor. Ateş düşürüyor İshali kesiyor.

Yapraklarının ilkbahar ve yaz aylarında kurutulması gerekiyor. Kökünden yapraklarına şifa deposu. Böbrek kumu düşürüyor. Romatizma ağrılarına iyi geliyor.

Müshil etkisi yaratıyor.
Gut hastalığı ve nevraljiye karşı kullanılıyor.

Yaprakları idrar ve süt artırıcı.
Kanı temizliyor.
Vücudu rahatlatıyor. Böbrek kumu döktürüyor.
Kabızlığı gideriyor.

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