Elma sirkesi saça iyi gelir mi? Elma sirkesinin faydaları neler?

Saç diplerinde egzama ve kepek gibi sorunlara doğal çözümler arayanlar için uzmanlar elma sirkesini öneriyor. Elma sirkesi saçlara doğru ölçüde uygulamak gerekiyor. Peki, elma sirkesi saça iyi gelir mi? Elma sirkesinin faydaları neler?

Elma sirkesi saça iyi gelir mi? Elma sirkesinin faydaları neler?

Saç bakımında saçları hem besleyerek hem de tonik görevi gören elma sirkesinin saçlara pek çok faydası bulunmaktadır. Peki, elma sirkesi saça iyi gelir mi? Elma sirkesinin faydaları neler?

Saç diplerinde yaşanan egzama, kepek, kaşıntı gibi sorunlar en sık yaşanan saç sorunlarının başında geliyor. Saç dökülmesi kadar sık görülen bu saç sorunu son derece rahatsız edici olabiliyor. Saç diplerinizde kaşıntı ya da egzama varsa bazı doğal yöntemlerle bunu hafifletebilirsiniz.

ELMA SİRKESİNİN SAÇLARA FAYDASI VAR MI?

Elma sirkesi, saç köklerini temizler ve nefes almasını sağlar. Saçlara doğal bir parlaklık verir. Elma sirkesi içerisinde bulundurduğu asetik asit sayesinde saçlardaki pH seviyesinin düşürülmesine yardımcı olur.

Saçlar daha sağlıklı bir görünüm kazanır .Elma sirkesi aynı zamanda popüler bir dezenfektandır. Kafa derisi üzerinde küçük enfeksiyonlar veya kaşıntı gibi saç sorunlarına yol açabilecek bakteri ve mantarları kontrol altında tutmanıza yardımcı olur.

Saçlarınız her zaman vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar. Elma sirkesi saçlarınız için bir vitamin deposu olabilir.

Saçlarımızın da vitaminlere ihtiyacı vardır. Örneğin kurumuş bir kafa derisi pul pul dökülür. Bu aşamada çok iyi bir antienflamatuar olan elma sirkesi içerdiği C vitamini, B vitamini ve diğer mineraller ile kepeği önlenmesine yardımcı olacaktır.

Elma sirkesi saçlarınızı canlı gösterir. Saçların hızlı ve güçlü uzamasına destek olur. Saç dibindeki yağ, kir gibi artıkları arındırır. Ayrıca saç derisindeki kaşıntıyı hafifletebilir. Bu faydası ile yağlı saçlar için bir çözüm olabilir. Saçları yumuşatır adeta pamuk gibi olmasına yardımcı olur.

ELMA SİRKESİ SAÇA NASIL UYGULANIR?

Elma sirkesini saçlarınıza çok kolay bir şekilde uygulayabilirsiniz. Saçlar için temizleyici tonik görevi gören elma sirkesi düzenli kullanımda saç diplerindeki kaşıntıyı tamamen ortadan kaldırır.

- Elma sirkesini su ile karıştırın.

- Saçlarınızı şampuan ile yıkayın.

- Temiz saçlarınıza hazırlamış olduğunuz karışımı dökün.

- Ellerinizle masaj yaparak saç derinize iyice yedirin.

- 5 dakika bekleyin. Durulayın.

Elma sirkesinin saçlardaki kulanım amacı pH seviyesini dengelemek ve ihtiyaç duyulan vitaminlerle bölgeyi beslemektir. Ancak sık kullanılan ya da hassas saç derisine uygulanan elma sirkesi alerjiyi tetikleyebilir. Bu bakımdan önce ufak bir miktar ile deneme yapılması, herhangi bir sorun ile karşılaşılması durumunda da kullanımın bırakılması ve bir uzmana danışılması önerilir.

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