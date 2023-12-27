Elma sirkesini böyle kullanırsanız nasırı söküp atıyor

İnsanların sağlık sorunlarından kurtulması için doğal yöntemlere yönelmesi devam ediyor.

Korkulu rüya olan nasırı bitiren elma sirkesi yönteminin ortaya çıkması dikkatlerden kaçmadı.

Elma sirkesi, elmaların mayalanmasıyla üretildiği biliniyor.

Elma sirkesini kullanmadan önce, organik elmalarla yapıldığından ve kimyasal veya koruyucu içermediğinden emin olunması önerildi.

Elma sirkesinin ayakta oluşan nasır ve siğillere iyi gelmesiyle biliniyor.

İŞTE MUCİZE YÖNTEM…

Ayaklarınızı 20 dakika boyunca elma sirkesi katılmış ılık suya sokmanız ve sonra kurulamanız önerildi.

Bir gazlı bezi elma sirkesine batırın ve sorunlu bölgeye sarmanız tavsiye edildi. Bunu gece boyunca bırakın ve sabah çıkarıp yıkamanız önerildi.

Bu işlemi tekrarladıkça, nasır ve siğiller yumuşayıp biteceği bildirildi.