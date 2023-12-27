Çocuğunuzun o bölgesindeki ağrı ölümüne bile neden olabilir

Çocuklarda yaşanan göğüs ağrıları ani ölüm ihtimali yüksek bir rahatsızlıktır ve asla ihmale gelmemelidir. Göğüs ağrısının tanısı çok iyi konulmalıdır. En sık 11-13 yaşları arasında görülmektedir. Erkek ve kız çocuklarında görülme oranı aynıdır.

Ağrılar çoğunlukla iyi huylu olarak karşımıza çıkıyor. Fakat ağrıları ortadan kaldırmak güçtür.

İŞTE ÇOCUKLARDA GÖĞÜS AĞRISI NEDENLERİ

Bir çok hastalık çocuğun göğsünde ağrı yapabilir. BU nedenle hemen doktora gidilmeli ve gerçek tanısı konulmalıdır. Yapılan araştırmalara göre en sık üç nedeni; göğüs duvarının incinmesi, kas ağrısı ve kostokondrittir.

GÖĞÜS AĞRISININ NEDENLERİ :

İdiyopatik Göğüs Ağrısı



Nedeni bulunamayan hastaların teşhisidir. Hastaneye getirilen çocuklarda herhangi bir bozukluğa rastlanmaz; bu durumun odanı yüzde 85’tir.

Kostokondrit



Kız çocuklarında daha sık görülür. Göğüs kafesinin kemik-kıkırdak birleşim bölgesinde ağrıya neden olur. Göğsün orta ve üst kısmında şişlik ile ortaya çıkar.

Kas ve iskelet sistemi ile ilişkili göğüs ağrıları



Ağır egzersiz veya halter kaldırma sonrası göğüs, omuz ve sırt kaslarındaki gerilmeler ve sert öksürükle kasların zedelenmesidir. Göğse alınan darbeler sonucu oluşan bir durumdur. Göğüs kafesinin ya da sırttaki vertebra kemiklerinin yapısal bozukluklarını kon alan bir türdür.

Solunumla ilgili göğüs ağrıları



Solunum kaynaklı ağrılardır. Akciğerde gelişen hastalıklar ağrıya neden olur. Akciğer zarı hassasiyetleri, akciğer sönmesi ağrının nedenidir. Hasta şiddetli öksürür bunun nedeni akciğer zarında su birikmesidir.



Egzersizle İlişkili Astım



Astımlı hastada 3 dakikadan uzun süren ağır egzersizler daralmalara yol açar. Enfeksiyonlar, soğuk hava, toz ve polen astımı körükler, bu da ağrıya neden olur.

Mide-Bağırsak Sistemi ile İlişkili Göğüs Ağrısı



Mideden yemek borusuna gıda kaçar ağrının nedeni olur. Çocuk sırt üstü yatırılmalı mideye orta şiddette baskı yapılmalıdır.

Psikolojik Göğüs Ağrıları



Ağrılar psikolojikte olabilir. Bu durumun oranı yüzde 15’tir. Ergenlik dönemindeki kızlarda daha sık görülür. Ailesinde ölüm, ayrılık ya da hastalık durumlarında gelişir.