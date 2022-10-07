Twitter, Elon Musk'ın teklifini reddetti. Avukatı açıkladı

Bu yılın Temmuz ayında 44 milyar dolarlık Twitter satın alma teklifini geri çeken ve platformdaki bot/spam hesap sayısının gerçek sayısının açıklanmadığı gerekçesiyle Elon Musk Twitter'ı almaktan vazgeçti.

Elon Musk, geçen hafta uygulamaya yeniden teklif sundu. Twitter’ın tüm hisselerini 44 milyar dolara satın almak istediğini belirten Tesla CEO’su, yasal anlaşmazlığı sona erdirmek istedi.

ABD’de gerçekleşen davada Twitter’ın yenilenen anlaşmayı kabul etmediği açıklandı. Elon Musk’ın avukatı Edward Micheletti’nin iddiasına göre Twitter yetkilileri, duruşmanı durdurulmasını talep ettiğini açıkladı.

Micheletti tarafından imzalanan mahkeme dosyasında, “Twitter ‘evet’ cevabını kabul etmeyecek. Şaşırtıcı bir şekilde, anlaşmayı pervasızca riske atarak ve hissedarlarının çıkarlarıyla kumar oynayarak bu davaya devam etmekte ısrar ettiler” ifadelerini kullandı.