1 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Türkiye'de garip garip fetvalar verilirken Elon Musk bakın ne yaptı

Türkiye'de garip garip fetvalar verilirken Elon Musk bakın ne yaptı

Elon Musk, insansı robot 'Optimus'u tanıttı. Sahneye çıkıp seyirciyi selamlayan robotun çiçek sularken ve kutu taşırken görüntüleri paylaşıldı. 'Optimus'un fiyatının 20 bin dolar olması bekleniyor. 

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 15:57
Takip Et

Elon Musk, insansı robot 'Optimus'u tanıttı. Türkiye'de garip garip fetvalar verilirken, kadınların giyimi, gençlerin festivalleri ile uğraşılırken. Elon Musk bakın ne yaptı

Türkiye'de garip garip fetvalar verilirken Elon Musk bakın ne yaptı
+
Aa
-

T24'ün haberine göre, Tesla CEO'su Elon Musk, elektrikli otomobil firmasının 'Yapay Zeka Günü'nde uzun süredir merak edilen insansı robotu 'Optimus'u tanıttı. 

Sahneye çıkan robot önce seyirciyi el sallayarak selamladı ve ardından da dans etti. Tesla CEO’su Elon Musk kalabalığa “Robot aslında size gösterdiğimizden çok daha fazlasını yapabilir” dedikten sonra Optimus prototipini bir kutuyu kaldırırken, bir bitkiyi sularken  gösteren bir video gösterildi.

Tesla'nın Palo Alto, California'daki ofisinde yapılan etkinlikte Musk, "Hedefimiz olabildiğince hızlı biçimde kullanışlı bir insansı robot yapmak. 'Optimus'un rötüşlenmesi ve kendini kanıtlaması için yapılması gereken çok şey var" dedi.

İnsansı robotların şu anda "beyin" eksiği olduğunu söyleyen Musk, bu robotların şu anda dünyada kendi başlarında hareket edecek zekaya sahip olmadığını ifade etti. Tesla CEO'su ayrıca bu robotların şu anda çok pahalı olduğunu ve az sayıda üretilebileceğini dile getirdi.

Öte yandan Musk, Optimus'un mevcut robotların aksine "Çok kabiliyetli" olacağını ve kendilerinin milyonlarca ünite üreteceğini bildirdi. 'Optimus'un fiyatının 20 bin dolar olması bekleniyor. 

Musk, robot sektörünün araba sektöründen çok daha değerli hale geleceğini de iddia etti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

vatandaş
1.10.2022 16:20
bizim robotlarımız çok insan görünümlü hamasetle beslenen alkışlayan ama neyi niçin alkışladığını düşünemeyen bugün alkışlayıp yarın küfür eden robotlar elin mask böylelerini üretemez bunlar yerli...  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıta zam geldi
1
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
2
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
3
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
4
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
5
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
6
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
7
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
﻿İstanbul’da ‘torbacı’ operasyonu: 293 tutuklama
﻿İstanbul’da ‘torbacı’ operasyonu: 293 tutuklama
﻿İstanbul’da ‘torbacı’ operasyonu: 293 tutuklama
﻿Öğretmenler Anıtkabir’e yürüdü
﻿Öğretmenler Anıtkabir’e yürüdü
﻿Öğretmenler Anıtkabir’e yürüdü
﻿Konya’da pitbull besleyen 3 kişiye toplam 44 bin 946 lira ceza
﻿Konya’da pitbull besleyen 3 kişiye toplam 44 bin 946 lira ceza
﻿Konya’da pitbull besleyen 3 kişiye toplam 44 bin 946 lira ceza
﻿TZOB açıkladı. Üretici ile Market arasındaki fiyat farkı 3,5 kat
﻿TZOB açıkladı. Üretici ile Market arasındaki fiyat farkı 3,5 kat
﻿TZOB açıkladı. Üretici ile Market arasındaki fiyat farkı 3,5 kat
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.