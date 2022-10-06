Elon Musk Twitter'ı yine satın almak istiyor: Sahte hesaplar sebebiyle platformu almaktan vazgeçmişti

Elon Musk geçtiğimiz aylarda Twitter'ı satın almak istediğini, uygulamada bir takım güncellemeler yapılması gerektiğini açıklamıştı. Sahte hesap sayısının kendisine doğru söylenmediğini belirten Musk konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda uygulamanın gerçek kullanıcılardan ziyade daha çok sahte kullanıcılar tarafından kullanıldığını söylemişti.

Musk'ın temsilcilerinin açıklamalarına göre daha önce hisse başına 54,20 dolar olan teklifin altında bir fiyat için görüşmeler yaptığı ifade edildi.

Haber Wall Street Journal ve New York Times gazetelerinde de yer aldı. New York Times'ın haberine göre Musk tarafı yüzde 30'luk bir indirim istedi.

Reuters'ta yer alan habere göre ise Musk'ın anlaşmayı tamamlamaya yakın olduğu aktarıldı.

Tesla’nın kurucusu ve CEO’su Elon Musk, Twitter Inc. için daha önce verdiği ancak daha sonra geri çektiği hisse başına 54,20 dolarlık (toplam 44 milyar dolar ) satın alma teklifini bir kez daha sunmuştu.

Dünyanın en zengin iş insanlarından Musk, ABD’nin sermaye piyasası kurulu SEC’ye mektup göndererek teklifini iletti.