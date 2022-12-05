5 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tesla, 400 binden fazla otomobili geri çağırdı

Tesla, 400 binden fazla otomobili geri çağırdı

Tesla, Çin'e ihraç edilen 435 bin 132 "Model 3" ve "Model Y" marka elektrikli otomobili, yazılım hatasından kaynaklanan riskler nedeniyle geri çağırdı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 04:35
Takip Et

Elon Muskın sahibi olduğu Tesla firması Çine ihraç ettiği 400 binden fazla aracı geri çağırdı

Tesla, 400 binden fazla otomobili geri çağırdı
+
Aa
-

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, araçlarında meydana gelen yazılım hataları nedeniyle, Çin'e ihraç ettiği araçları geri çağırmaya devam ediyor.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamada, üretici yazılımındaki hatanın, araçların ilk çalıştırılışında stop lambalarının sönük kalmasına yol açtığı, bunun karanlık koşullarda çarpışma riski doğurabileceği belirtildi.

ARAÇLARIN YAZILIMLARI GÜNCELLENECEK

AA'nın haberine göre açıklamada, 27 Aralık 2020 ile 7 Kasım 2022 arasında üretilen 142 bin 277 Model 3 ve 1 Ocak 2021 ile 11 Kasım 2022 arasında üretilen 292 bin 855 Model Y'deki hatanın düzeltilmesi için şirketin araçları geri çağırdığı ve yazılımı güncelleyeceği kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhurbaşkanı'nın Urfa mitinginde konuşan İbrahim Tatlıses'in ne demek istediği anlaşılamadı
1
﻿Cumhurbaşkanı'nın Urfa mitinginde konuşan İbrahim Tatlıses'in ne demek istediği anlaşılamadı
﻿Cumhurbaşkanı'nın Urfa mitinginde konuşan İbrahim Tatlıses'in ne demek istediği anlaşılamadı
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
2
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
3
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
4
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Durdurulamaz güç Mbappe'nin Polonya'yı nasıl tuş ettiğini açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı
5
﻿Durdurulamaz güç Mbappe'nin Polonya'yı nasıl tuş ettiğini açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı
﻿Durdurulamaz güç Mbappe'nin Polonya'yı nasıl tuş ettiğini açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı
﻿TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı
6
﻿TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı
﻿TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı
﻿Yargıtay'dan mülk sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar
7
﻿Yargıtay'dan mülk sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar
﻿Yargıtay'dan mülk sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar
﻿Tesla, 400 binden fazla otomobili geri çağırdı
﻿Tesla, 400 binden fazla otomobili geri çağırdı
﻿Tesla, 400 binden fazla otomobili geri çağırdı
﻿ABD'den Yahudi yerleşimleri mesajı
﻿ABD'den Yahudi yerleşimleri mesajı
﻿ABD'den Yahudi yerleşimleri mesajı
﻿Kargo aracından torba torba uyuşturucu çıktı
﻿Kargo aracından torba torba uyuşturucu çıktı
﻿Kargo aracından torba torba uyuşturucu çıktı
﻿Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan İsrail hükümeti açıklaması
﻿Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan İsrail hükümeti açıklaması
﻿Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan İsrail hükümeti açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.