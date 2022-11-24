Kuzey Amerika’ya şimdiden geçmiş olsun. Elon Musk gözü kuzeye dikti

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter’dan yaptığı açıklamada, tam otonom sürüş özelliğinin Kuzey Amerika’da kullanıma sunulacağını açıkladı.

Musk paylaşımında, “Tesla tam otonom sürüm şuan Kuzey Amerika’da kullanmak isteyen herkesin hizmetinde. Tesla otonom ekibini tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

273 KAZAYA KARIŞTI

ABD'de geçen yıl temmuz ayından bu yılın mayıs ayının ortasına kadar otonom araçların yaklaşık 400 kazaya karıştığı belirtildi. Tesla marka araçlar yaklaşık bir yıllık sürede 273 kazaya listede ilk sırayı aldı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) internet sayfasında paylaşılan rapora göre, oto-pilot uygulamasına sahip araçlar arasında Temmuz 2021'den bu yana gerçekleşen 367 kazadan 273'üne Tesla araçların karıştığı belirtildi.

NHTSA'ya yıl içinde tüm kaza kayıtlarını bildiren otomobil üreticileri arasında Tesla'dan sonra araçları en çok kazaya karışan ikinci firmanın 90 kazayla Honda, üçüncüsünün 10 kazayla Subaru olduğu bilgisi paylaşılırken, en çok kazanın gerçekleştiği üç eyalet sırasıyla California (125), Florida (34) ve Texas (33) oldu.