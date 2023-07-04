Elon Musk’ın Twitter’ına Zuckerberg’ten Threads

Twitter’a alternatif olması beklenen uygulama Threads’ın 6 Temmuz’da kullanıma açılacağı öğrenildi. Elon Musk'ın uygulamaya yönelik ilk yorumu ise kullanıcılar tarafında şaşkınlıkla karşılandı.

Elon Musk’ın Twitter’ına Zuckerberg’ten Threads

Editör: Büşra İlaslan

İnstagram, Facebook ve WhatsApp gibi dünyadaki birçok insanın kullandığı uygulamaların şirketi olan Meta, bir uygulamayı daha kullanıma sokacak. Mark Zuckerberg’in sahibi olan şirketin Threads adlı uygulamayı 6 Temmuz’da kullanıma sokacağı edinilen bilgiler arasında.

Ücretsiz olarak yayınlanacak olan uygulamada Twitter’ın aksine herhangi bir içerik limitinin olmayacağı konuşuluyor. Elon Musk’ın sahibi olduğu Twitter’da son günlerde uygulamaya konulan içerik limitinden dolayı birçok kullanıcı olaya tepkisini göstermiş ve alternatif uygulamalara geçeceğini belirtmişlerdi.

Threads uygulamasının bu konuda herhangi bir limit koymayacağı ve ücretsiz olacağının söylenmesi kullanıcılar tarafından “Twitter’a alternatif uygulama” olarak yorumlandı.

Uygulamanın metin tabanlı sohbet uygulaması olacağı ve yine Meta’nın uygulaması olan İnstagram ile entegre şekilde çalışacağı da edinilen bilgiler arasında

ELON MUSK’TAN İLK YORUM

Threads uygulamasının Twitter’a alternatif uygulama olacağının kullanıcılar tarafından Tweet olarak atıldıktan sonra, Elon Musk’ın bir kullanıcıya verdiği cevap gündem oldu.

Musk’ın kullanıcıya verdiği cevap, “Çok şükür çok aklı başında çalışıyorlar” şeklinde oldu.

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