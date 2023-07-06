Threads kullanıma açıldı.Twitter'a rakip sosyal medya platformu

Meta Twitter'a rakip sosyal medya platformu Threads’i kullanıma açtı. Detaylar belli oldu.

Threads kullanıma açıldı.Twitter'a rakip sosyal medya platformu

AA’da yer alan bilgilere göre, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu.

Meta'dan yapılan açıklamada, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğu bildirildi. Yeni platforma kullanıcıların Instagram hesapları aracılığıyla giriş yapabileceği aktarıldı.

Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedildi.

Threads'in iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunulduğu ve bu ülkelerde uygulamanın App Store ve Google Play Store'dan indirebileceği bildirildi.

İLK 2 SAATTE 2 MİLYONUN ÜZERİNDE KİŞİ KAYDOLDU

Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, resmi Threads hesabından yaptığı ilk paylaşımda "Hadi bunu yapalım. Threads'e hoş geldiniz" ifadesini kullandı.

Zuckerberg, "Threads, ilk 2 saat içinde 2 milyon üyeyi geçti" bilgisini paylaştı.

aa-20230704-31588425-31588417-threads-instagram.jpg

İlgili Haberler
Twitter’dan yeni atak. Artık Google’da görünmeyecek
Twitter'dan içerik görüntüleme limiti açıklaması
Elon Musk’ın Twitter’ına Zuckerberg’ten Threads
Twitter kısıtlamasının gerçek nedeni ortaya çıktı: Elon Musk faturayı ödememiş
Öne Çıkanlar
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Son Haberler
Çankırı’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı Güncel
Çankırı’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Enflasyon aile hekimlerinin gırtlağına dayandı. Sağlıkta sınıf düşmeye devam Güncel
Enflasyon aile hekimlerinin gırtlağına dayandı. Sağlıkta sınıf düşmeye devam
Van'daki yangın söndürüldü Güncel
Van'daki yangın söndürüldü
Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan 'Güneş' kararı Spor
Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan 'Güneş' kararı
Okan Buruk'tan flaş açıklama. Her şeyi itiraf etti Spor
Okan Buruk'tan flaş açıklama. Her şeyi itiraf etti
Merve Tuncel Avrupa Şampiyonu oldu Spor
Merve Tuncel Avrupa Şampiyonu oldu