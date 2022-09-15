﻿Elon Musk'ın eski mühendisi gözlem için uzayı aynayla kaplayacak

Tons of Mirrors (Tonlarca Ayna) adlı bir girişim kuran Elon Musk'ın eski mühendisi Ben Nowack, Dünya yörüngesine büyük aynalar yerleştirmeyi ve bu sayede gece boyunca Güneş enerjisinden faydalanabileceğini ifade etti.

26 yaşındaki mühendisin projesine göre Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) monte edilecek bu yansıtıcı yüzeyler, Güneş ışığını gezegen üzerinde o sırada ışık almayan Güneş panellerine yönlendireceğini açıkladı.

Ancak bu fikir yeni bir fikir değil. ABD yönetimine bağlı bir komitesinden bir grup bilim insanı daha 1977'de bu fikri onaya sunulmuştu. 1988'de Rusya'da Znamya Projesi, yörüngeye 20 metrelik bir aynayı başarıyla yerleştirmiş ve Avrupa'da 5 kilometrelik bir alana ışık huzmesi yönlendirmişti.

Nowack ise en yeni teknolojileri kullanarak Güneş enerjisini önceki projelerden en az 90 kat daha ucuza getirme iddiasıyla öne çıkmaktadır.

Makine mühendisinin ilk planı, Güneş ışığını aynalar aracılığıyla yönlendiren uzun bir yapıyla Dünya'nın etrafını sarmak olmuştu. Fakat bu pek ekonomik olmadığı için planda değişikliğe gidildi.

Mühendisin yeni planı ise çoklu parabolik aynaların UUİ üzerine takıldığı ve bunlara yansıyan ışığın kolimatörler aracılığıyla Dünya'ya gönderildiği bir yapıya odaklanmıştır.

IndependentTürkçe'den aktarılan bilgilere göre; Cihazlarda da kullanılan kolimatörler, ışık huzmelerini paralel hale getirme ve etraftaki gerekli olmayan ışığı bloke etme görevini görmektedir.

Nowack konuyla ilgili, UUİ'ye ilk kolimatörleri kurmak için finansman toplamaya çalıştığını ifade etti.

VICE'a konuşan mühendis, "Bugün, Güneş panelleri yılda 20 milyar doların döndüğü bir endüstri. Tasarladığım proje ise şu anda sahip oldukları tüm pazarlardan daha büyük. Bu, 200 yıl içinde fosil yakıtların yerini alacak, 17 trilyon dolarlık bir pazar." açıklamalarında bulundu.