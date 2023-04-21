Elon Musk'tan Ronaldo'ya şok. Sosyal medya şaşkına döndü

Twitter CEO'su Elon Musk'un mavi tikleri kaldırmasının ardından Cristiano Ronaldo'nun hesabındaki mavi tik de kaldırdı. Ünlü futbolcunun sosyal medyadaki hayranları hayrete düştü.

Elon Musk'tan Ronaldo'ya şok. Sosyal medya şaşkına döndü

Son zamanlarda agresif tavırlarıyla dikkat çeken ve tepki toplayan Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'ya bir darbe de Elon Musk'tan geldi.

MAVİ TİKİ KAYBOLDU
Twitter CEO'su, platformda onaylı hesaplarda bulunan mavi tikleri kaldırdı. Bu kararın ardından Twitter Blue'ya abone olmayan ünlü isimlerin de hesaplarındaki mavi tikler kalktı. Cristiano Ronaldo da bu isimlerden biri oldu ve Portekizli yıldız, Twitter Blue'ya üye olmadığı için hesabındaki mavi tiki kaybetti. Bu olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

AYLIK 8 DOLAR
Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın, sosyal medya şirketinin kârını yükseltmek için uğraştığı bu dönemde mavi tikini kaybetmek istemeyen kullanıcılar, Twitter Blue'ya abone olmak zorunda. Twitter Blue'ya abone olmak için aylık 8 dolar ödenmesi gerekiyor.

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