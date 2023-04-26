Elon Musk'ın mavi tikli hesaplardan ne kadar kazandığı ortaya çıktı. Aylık pasif geliri dudak uçuklattı

Elon Musk'ın yeni çıkardığı Twitter'daki paralı mavi tik sistemine üye olan kullanıcılardan ne kadar para kazandığı ortaya çıktı.

Elon Musk'ın mavi tikli hesaplardan ne kadar kazandığı ortaya çıktı. Aylık pasif geliri dudak uçuklattı

Editör: Ayşe MEMİŞ

Elon Musk, yeni para kazanma seçeneği olan mavi tiki kullanıma sunduğundan beri milyonlarca kişi ön plana çıkmak için mavi tik almaya başladı. Konuyla ilgili bir tweet paylaşan Musk tweetin içindeki görselde Musk’un güncel abone sayısının göründüğü fark etti.

Görüntünün alındığı anda 24 bin 700 aboneye sahip olan Musk, abonelerinden yılda 1 milyon 200 bin doların üzerinde kazanç elde edebiliyor.

HER KULLANICI EN AZ 4 DOLAR ÖDÜYOR

Herhangi bir profile abone olan bir kullanıcı, en az 4 dolarlık bir abonelik ücreti ödüyor. Kullanıcının seçeceği abonelik paketine göre artabilen bu tutar, profil sahibine aktarılıyor. Elon Musk’ın abonelik sistemi güncel abone sayısıyla minimum kazanç değerine göre hesaplandığında, yıllık en az 1,2 milyon dolar kazandığı sonucuna ulaşılıyor.

Yalnızca abonelik sistemini bile göz önünde bulundurulduğunda Elon Musk, aktif iş süreçlerinden kazandığı gelire ek olarak azımsanamayacak bir pasif gelire sahip. Aylık en az 98 bin 800 dolar tutarında bir pasif gelire sahip olan Musk’un bu kazancı, Twitter kullanıcılarının dikkatini çekti.

j.png

İlgili Haberler
Elon Musk'tan yine bir U dönüşü: Herkesin mavi tik'i yeniden veriliyor
Elon Musk'tan Ronaldo'ya şok. Sosyal medya şaşkına döndü
Kerem Bürsin Elon Musk'ı fena tiye aldı. Twitter'dan mavi tik gidince bakın ne yaptı
Elon Musk’ın sadece 3 kişinin mavi tik parasını ödediği ortaya çıktı
Öne Çıkanlar
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Son Haberler
Levent Üzümcü "fabrikanız olsa içerden 24 saat canlı yayın yapardınız" diyerek Erdoğan'a fena yüklendi. Nerde TOGG'un fabrikanız Güncel
Levent Üzümcü "fabrikanız olsa içerden 24 saat canlı yayın yapardınız" diyerek Erdoğan'a fena yüklendi. Nerde TOGG'un fabrikanız
Zeytinliği yakanlara hapis yok. Ağaçları yakanlar 800 TL ile yırttılar Güncel
Zeytinliği yakanlara hapis yok. Ağaçları yakanlar 800 TL ile yırttılar
Redmi 12’nin özellikleri belli oldu Teknoloji - Otomotiv
Redmi 12’nin özellikleri belli oldu
Uzmanı açıkladı: Şimdiki bebekler şanslı aşıyla korunuyorlar Sağlık
Uzmanı açıkladı: Şimdiki bebekler şanslı aşıyla korunuyorlar
İşyerinde skandal görüntüler. Kadın çalışanları iç çamaşırlarına kadar soyup aradılar Dünya
İşyerinde skandal görüntüler. Kadın çalışanları iç çamaşırlarına kadar soyup aradılar
Dolardan sonra altında da çift fiyat Ekonomi
Dolardan sonra altında da çift fiyat
Sudan Sağlık Bakanlığı çatışmalarda 460 kişinin öldüğünü açıkladı Dünya
Sudan Sağlık Bakanlığı çatışmalarda 460 kişinin öldüğünü açıkladı