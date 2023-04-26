Elon Musk'ın mavi tikli hesaplardan ne kadar kazandığı ortaya çıktı. Aylık pasif geliri dudak uçuklattı

Editör: Ayşe MEMİŞ

Elon Musk, yeni para kazanma seçeneği olan mavi tiki kullanıma sunduğundan beri milyonlarca kişi ön plana çıkmak için mavi tik almaya başladı. Konuyla ilgili bir tweet paylaşan Musk tweetin içindeki görselde Musk’un güncel abone sayısının göründüğü fark etti.

Görüntünün alındığı anda 24 bin 700 aboneye sahip olan Musk, abonelerinden yılda 1 milyon 200 bin doların üzerinde kazanç elde edebiliyor.

HER KULLANICI EN AZ 4 DOLAR ÖDÜYOR

Herhangi bir profile abone olan bir kullanıcı, en az 4 dolarlık bir abonelik ücreti ödüyor. Kullanıcının seçeceği abonelik paketine göre artabilen bu tutar, profil sahibine aktarılıyor. Elon Musk’ın abonelik sistemi güncel abone sayısıyla minimum kazanç değerine göre hesaplandığında, yıllık en az 1,2 milyon dolar kazandığı sonucuna ulaşılıyor.

Yalnızca abonelik sistemini bile göz önünde bulundurulduğunda Elon Musk, aktif iş süreçlerinden kazandığı gelire ek olarak azımsanamayacak bir pasif gelire sahip. Aylık en az 98 bin 800 dolar tutarında bir pasif gelire sahip olan Musk’un bu kazancı, Twitter kullanıcılarının dikkatini çekti.