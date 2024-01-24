Elon Musk’un roketi yolcuları bıraktı geri döndü. Astronotlar 10 gün sonra geri dönecek

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Elon Musk’un roketi yolcuları bıraktı geri döndü. Astronotlar 10 gün sonra geri dönecek
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ekipteki diğer astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu’na götüren Elon Musk’un roketi Falcon 9 başarıyla geri dönüş yaptı. Astronotlar 10 gün sonra kapsülle geri dönecekler.

Türkiye’nin ilk, Türk vatandaşı olarak ise üçüncü olarak uzaya çıkan astronot Alper Gezeravcı ve diğer astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu’na götüren Elon Musk’un şirketi Space X’e ait roket başarıyla geri döndü.

ROKET BAŞARIYLA GERİ DÖNDÜ

Geri dönüşlü şekilde üretilen Falcon 9 isimli roket, aralarında Alper Gezeravcı’nın da bulunduğu Ax-3 isimli mürettebatı, 19 Ocak’ta ABD’nin Florida eyaletinden başarılı bir şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu’na götürmüştü.

Falcon 9’un astronotları bırakarak istasyona geri döndüğü görüntüler sosyal medyada gündem olurken defalarca paylaşıldı.

Astronotların görevlerinin ve araştırmalarının bitiş tarihi olan 3 Şubat’ta geri dönecekleri açıklandı.

FALCON 9 ROKETİ NEDİR?

Falcon 9 roketi, Elon Musk’ın SpaceX firması tarafından taşınan yüklerin ve yolcuların Dünya'nın yörüngesine ve uzayın derinliklerine güvenli bir şekilde taşınması için tasarlandı.

Roket yeniden kullanılabilme özelliğiyle üretilirken, pahalı parçaların her yolculukta yeniden üretilme ihtiyacını da ortadan kaldırdı. Böylece uzay yolculukları da ekonomik hale getirilmiş oldu.

SpaceX'in verilerine göre, Falcon 9 roketleri şimdiye kadar toplamda 289 kalkış, 246 iniş yaptı. Roketler 221 kez de birden fazla uçuşta kullanılırken, yeniden kullanılma özelliğine sahip Falcon-9 roketlerinden kaç adet bulunduğu konusunda bilgi verilmiyor.

Falcon 9’un uzunluğu 70 metre, çapı 3,7 metre ağırlığı ise 550 ton olarak biliniyor. Alçak Dünya yörüngesinde 22 bin, durağan aktarım yörüngesinde 8 bin 300 ve Mars'ta 4 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahip.

Falcon-9'ların 9 Merlin motorunda, alüminyum-lityum karışımı ile oluşturulmuş sıvı oksijen ve roket için kullanılan kerosen (RP-1) yakıt tankları bulunuyor.

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