Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bayrak asıldı

Kaynak: AA
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bayrak asıldı
Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihi bir anı yaşayan Alper Gezeravcı için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bayrak asıldı.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Falcon 9 roketi, Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Bu büyük başarı, Türkiye genelinde heyecan ve gurur yarattı. Tarihi anı taçlandırmak adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından özel bir organizasyon gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Türk bayrağının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı, Milli Teknoloji Hamlesi ve Alper Gezeravcı'nın uzay misyonunda kullandığı görev armasının flamalarıyla donatıldı. Bu özel etkinlikte, Türkiye'nin uzaya gönderdiği ilk astronotu olan Alper Gezeravcı'nın ismi ve başarılı misyonu büyük bir özveri ve gururla vurgulandı.

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