Uzay aracında mikrofon yere düşerken Alper Gezeravcı nasıl yukarı fırladı. Herkes bunu tartışıyor

Türkiye’nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı’nın uzaya çıkması Türkiye Gündeminin ana maddelerinden birisi oldu.

Gezeravcı’nın uzaya çıkış maliyeti, uzaya çıkan ilk Türk olup olmadığı, Türkiye Uzay Ajansı’nın bu konuda ne derece rol aldığı ve yapılan bu hamlenin yaklaşan yerel seçimler için bir propaganda olup olmadığı konuşulurken dün canlı yayında gerçekleşen bir olay sosyal medyada çok konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşan Alper Gezeravcı, Erdoğan ile konuşmasının ardından ‘Allah’a ısmarladık’ diyip elindeki mikrofonu bırakarak kadrajdan uçarak ayrıldı.

Gezeravcı kadrajdan çıkarken elindeki mikrofonu bıraktığı anda mikrofon aşağıya doğru düşmeye başladı.

O sırada Alper Gezeravcı ise uçtu. İşte tartışma tam da bu noktada başladı. Yer çekimsiz bir ortamda mikrofonun serbest bırakıldığı anda yere doğru düşmesi özellikle uzay konusunda komplo teorisinde bulunanları sosyal medyada bu konuda paylaşımları ardı arkasına yapmaya iterken konu hakkında detaylı veya bilimsel bir açıklama ise henüz gündeme yansımadı.