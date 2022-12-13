İranlı futbolcu ispat edemezse idam edilecek

26 yaşındaki profesyonel futbolcu Amir Reza Nasr Azadani, idam edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Yabancı basında yer alan haberlere göre; futbolcunun kadın hakları için yürüttüğü kampanya nedeniyle yargılanacağı iddia ediliyor. Oyunucunun İran kanunlarına göre; "şirk koştuğu" nedeniyle idamla yargılanacağı belirtiliyor.

Amir Reza Nasr Azadani kimdir?

İranjavan takımında forma giyen savunma oyuncusu; 2. Lig seviyesinde top koşturuyor.

Oyuncu 2016-2019 yılları arasında Tractor Sazi takımında forma giymişti.

Suçlamaların nedeni ne?

Oyuncu hakkındaki suçlamaların ana nedeni; İran'da yaşanan protestolardan kaynaklı olarak kadın hakları üzerine mücadele veriyor olması ve kampanya yürütüyor olması olarak görüldü.

İran, başörtüsü takmayla ilgili kurallara uymadığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünden bu yana ülke çapında protestolarla karşı karşıya kaldı.

Devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında İran milli takımı oyuncuları da milli marşı söylemeyerek rejimi protesto etti.

Diğer taraftan İran yerel basınında yer alan haberlerde ise; futbolcunun bir albayı ve Besic olarak bilinen gönüllü milis teşkilatının iki üyesini öldürmesi nedeniyle tutuklandığı iddia ediliyor.