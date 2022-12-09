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Katar'dan işçi ölümlerine tanıdık açıklama

Katar 2022 Dünya Kupası CEO'su Nasser al-Khater, bir işçinin turnuva sırasında öldüğü iddiasıyla ilgili konuşurken, Türkiye'nin aşina olduğu bir açıklama yaptı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 13:22
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Katar'dan işçi ölümlerine tanıdık açıklama

Katar'dan işçi ölümlerine tanıdık açıklama
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The Guardian'ın haberine göre Filipinli bir işçi geçen çarşamba günü Suudi Arabistan Milli Takımı'nın elenmeden önce antrenmanlarını yaptığı Sealine Tatil Köyü'nde ışıkları tamir ederken rampadan kayıp, kafasını yere çarparak öldü. 

Konuya  ilişkin açıklama yapan Dünya Kupası CEO'su, işçinin ölümüyle ilgili olarak Türkiye'nin aşina olduğu bir açıklama yaptı. CEO Nasser al-Khater, "İşte de olsa uykuda da; ölüm, hayatın doğal bir parçasıdır" dedi.

Katar'da işçi ölümleriyle ilgili çıkan haberlerin "sahte" olduğunu iddia eden Khater, "Gazetecilerin bu sahte söylemleri taşıması bizi hayal kırıklığına uğratıyor" dedi.

İnsan Hakları Gözlemevi'nden Khater'in yorumlarına kınama geldi. 

The Guardian'ın geçen seneki haberine göre ise Katar'ın Dünya Kupası düzenleme hakkını kazanmasından bu yana ülkede 6 bin 500 işçinin öldüğüne inanılıyor. Nüfusu düşük olan Katar'daki işçiler ise genellikle farklı ülkelerden gelen göçmenler.

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Asil azmaz bal Kokmaz
9.12.2022 13:56
İşçi Asker Olmanın Fıtratında da Var diyenler var demi aynı soyun Tohumları hepsi . .  
 
Cengiz
9.12.2022 13:54
120 milyar dolardan fazla kupaya yatırım yaptılar elde edecekleri gelir tahmini para 40 milyar dolar.Şimdi bunlar müslüman.Aç olan yurtlarından edilmiş okadar müslüman varki.hesap günü yaklaşıyor  
 
TC Bursa
9.12.2022 13:49
Zihniyet bozuk olunca böyle oluyor  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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