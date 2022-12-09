Katar'dan işçi ölümlerine tanıdık açıklama

The Guardian'ın haberine göre Filipinli bir işçi geçen çarşamba günü Suudi Arabistan Milli Takımı'nın elenmeden önce antrenmanlarını yaptığı Sealine Tatil Köyü'nde ışıkları tamir ederken rampadan kayıp, kafasını yere çarparak öldü.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dünya Kupası CEO'su, işçinin ölümüyle ilgili olarak Türkiye'nin aşina olduğu bir açıklama yaptı. CEO Nasser al-Khater, "İşte de olsa uykuda da; ölüm, hayatın doğal bir parçasıdır" dedi.

Katar'da işçi ölümleriyle ilgili çıkan haberlerin "sahte" olduğunu iddia eden Khater, "Gazetecilerin bu sahte söylemleri taşıması bizi hayal kırıklığına uğratıyor" dedi.

İnsan Hakları Gözlemevi'nden Khater'in yorumlarına kınama geldi.

The Guardian'ın geçen seneki haberine göre ise Katar'ın Dünya Kupası düzenleme hakkını kazanmasından bu yana ülkede 6 bin 500 işçinin öldüğüne inanılıyor. Nüfusu düşük olan Katar'daki işçiler ise genellikle farklı ülkelerden gelen göçmenler.