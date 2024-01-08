Emekli aylıklarında karar günü. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte o rakamlara göre emekliler yüzde 37,57 enflasyon farkı almaya hak kazandı. Ancak memur ve memur emeklilerinin yüzde 49,25 oranından maaşlarının artacak olması SSK ve Bağ-Kur emeklilerini hüsrana uğrattı. Çünkü emekliler arasında ayrımcılık yaşandığı gözler önüne serildi. Memurlarla işçiler arasında yüzde 11 oranında bir fark var. Bu durumu, işçi ve esnaf emeklisi tepki gösterdi. Haklılar da...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üç haftanın ardından bugün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

GÜNDEMİN İLK MADDESİ EMEKLİLER

Beştepe'deki toplantıda gündem "Emekli aylıkları" olacak.Memur ve memur emeklileri yüzde 47,25 SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,57 oranında enflasyon farkı aldı. İki artış arasındaki farka her kesimden tepki geldi. İktidar emekli maaşlarının arasındaki farkı kapatmak için çalışma yapıyor. İki seçenek üzerinde duruluyor. İlki emeklilerin zammının tıpkı memurlar gibi yüzde 49,25'e yükseltilmesi. İkincisi ise 5 puanlık bir refah payı verilerek, artışın yüzde 42'ye yükseltilmesi. Bu iki seçeneğin de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önüne gittiği ileri sürülüyor.

DÜŞÜK MAAŞLARA DÜZENLEME YAPILACAK MI?

Bugünkü toplantının en önemli maddelerinden biri de düşük emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme. Bugünkü toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in zam konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunum yapacağı belirtiliyor.

Yine son sözü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan söyleyecek. Hem emekli maaşlarındaki artış oranında hem de en düşük emekli aylıklarında. İşte bu soruya bugün yanıt verilmesi bekleniyor. Emeklilerin de gözü kulağı Kabine toplantısında olacak.