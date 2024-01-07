Fenerbahçe'nin galibiyetine gölge düştü! Olimpiyat'ta büyük skandal

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'a konuk oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve Cengiz Ünder'in damgasını vurduğu maçı Fenerbahçe, 5-1 kazanmayı başardı.

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri, 6' 34' 44' ve 46'da Cengiz Ünder, 45+1'de ise Edin Dzeko attı.

İstanbulspor'un tek golü, 32. dakikada Muammer Sarıkaya'dan geldi.

MAÇ ÖNCESİ SKANDAL!

İstanbulspor-Fenerbahçe maçı öncesi ise maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda skandal yaşandı.

Mücadele öncesi stat kapılarında uzun kuyruklar oluştu ve bazı taraftarlar stada giremedi.

Fenerbahçe taraftarı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi aleyhine tezahürat yaptı.

TURNİKE BOZULDU

Diğer taraftan, Olimpiyat Stadı Doğu Tribünü girişinde bulunan turnikenin bozulduğu ve Fenerbahçeli taraftarların dışarıda kaldığı aktarıldı.

Maçı anlatan spiker, mücadelenin 13. dakikasında hala maça giremeyen taraftarların olduğunu bildirdi.

İlk yarının son anlarında dahi dışarıda taraftarların olduğu gözlendi.

Ayrıca bazı taraftarların turnike kapılarında sıkıştığı ve izdiham yaşandığı ifade edildi. Fenerbahçeli taraftarlar görevlilere isyan etti.