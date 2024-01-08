Dev holding kankordato ilan etti 'Batıyorum' dedi. Akkuyu nükleer santraline bile iş yapmıştı

Enflasyon dev holdingleri bile yutmaya başladı. Oscar Holding kriz ve enflasyonu öne sürürek, konkordato başvurusunda bulundu. Akkuyu Nükleer Santrali ve Türkiye İletişim AŞ'ye iş yapan ünlü holdingin 2 Milyar liranın üzerinde borcu olduğu belirtiliyor.

GEREKÇE ENFLASYON

Oscar Holding'in konkordato ilan edecek kadar düşüşüne ekonomik kriz yani enflasyonu gerekçe gösteridiğe belirtiliyor. TEİAŞ'ın elektrik iletim hatlarıyla birlikte çok sayıda kamu ve özel şirkete büyük işler yapan Oscar Holding'in patronu Osman Karagöz, konkortada yani iflas başvurusu yapmak zorunda kaldı.

3 AYLIK KONKORDATO

Oscar Holding kayıtlara göre 48 yıl önce 1976 yılında kuruldu. Konkordato başvurusu Oskar Holding’in bünyesindeki tüm şirketler için yapılmadı. Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi kayıtlarına göre başvuru 31 Ekim 2023'te yapıldı. Şirket o başvuruları, Anadolu Elektrik, Oskar Elektrik, Oskar Enerji ve Oskar Led adında dört şirket için yaptı. Holdingin konkordato ilan etmediği üç şirketi daha bulunuyor. Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi'nin tutanaklarına göre Oscar Holding'in 4 şirketi ve Osman Karagöz için 3 aylık geçici konkordato ilan edildi.

DİLEKÇEDEKİ İFADELER BAKIN NEYİ ANLATTI

Oscar Holding'in konkordato başvurusunda verdiği dilekçeden yazanlar, Türkiye gerçeklerini ortaya koydu. Ülkede yaşanan ağır enflasyonist ortam nedeniyle hak ediş tahsil edilemediği ya da geciktiği belirtilen dilekçede, kısa vadeli banka ve kredi borçları ve ticari alacaklardaki gecikmeler şirketin ödeme güçlüğüne soktuğu ifade edildi.