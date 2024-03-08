Dolarda görülmemiş rakam

Ayşe Memiş
Dolarda görülmemiş rakam
Dolar rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde hiç görülmemiş bir seviyeye ulaşarak tarihi rekora imza attı.

Dolar kuru sabah 09.00’da 31,95 seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. Dolarda önlenemez yükseliş devam ediyor. 32,00’li seviyelere merdiven dayayan doları durdurabilmek mümkün değil.

dolargrafik.jpgEuro/TL’de tarafında da yükseliş tüm hızıyla devam ediyor. Euro/TL aynı saat diliminde 34,987 seviyesinde hızla yukarı yönlü ilerliyor.

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Türk Lirası kayıplarını her gün daha da derinleştiriyor. TL’de kayıplar kur tarafında volatiliteyi beraberinde getiriyor.
Bugün yurtiçi tarafta veri akışı bulunmazken, ABD tarafında piyasaların radarında Tarım Dışı İstihdam verisi takip edilecek. ABD tarafında açıklanacak olan bu veri Fed’in faiz kararını etkileyen faktörlerden biri olduğu için dolar tarafında hareketlenmeler görülebilir.

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