9 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Emekli İngiliz generalden nükleer uyarısı. ''Putin her an herekete geçebilir''

Emekli İngiliz generalden nükleer uyarısı. ''Putin her an herekete geçebilir''

Eski İngiliz General Lord Richard Dannatt, Putin'in Kırım'da bulunan Kerç Köprüsü'ndeki patlamanın intikamını nükleer ile alabileceği konusunda uyardı.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 14:18
Takip Et

Emekli İngiliz generalden nükleer uyarısı. Putin her an herekete geçebilir

Emekli İngiliz generalden nükleer uyarısı. ''Putin her an herekete geçebilir''
+
Aa
-

Rusya'nın 2014'de ilhak ettiği Kırım'ı Rusya'ya bağlayan ve Rus ordusunun ana tedarik arteri olan Kerç Köprüsü'nde dün sabah saatlerinde saldırı düzenlendi. 

Bomba yüklü bir TIR'ın infilak etmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'in beklenmedik bir şekilde saldırı düzenleyebileceğine dair endişeler arttı.

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre, emekli İngiliz general, Kırım Köprüsü patlamasının Putin'i küçük düşürdüğü yorumunda bulundu. 

Vladimir Putin, 2018 yılında köprü üzerinden geçen ilk kamyonu "mucize" olarak selamladı. Dünkü patlama ise hem Rusya'da hem de Rusya dışında Rus lider için aşağılama olarak görüldü.

Emekli İngiliz General Lord Richard Dannatt, bu duruma Putin'in hızla karşılık vereceğini söyledi. 

General Dannatt, Putin'in, öfke ile sivil hedeflere saldırı gerçekleşetirebileceğini öne sürerken, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda "nükleer" kullanım riskinin daha da arttığını iddia etti.

Dannatt, Putin'in bir şehre nükleer saldırı emri vereceğine inanmadığını söylerken "Sırf ciddi olduğunu göstermek için denize ya da çöle nükleer fırlatabilir" açıklamasında bulundu.

"DUYGULAR TETİKLENDİ"

Rusya'nın görevlendirdiği Kırım Valisi Sergey Aksyonov, Kerç Köprüsü'nde gerçekleşen saldırı için "Elbette duygular tetiklendi ve intikam almak için sağlıklı arayış var" açıklamasında bulundu.

Rus senatör Alexander Başkin, Kremlin'in tepkisinin "yeterli, bilinçli ve muhtemelen asimetrik" olacağı konusunda uyararak, "Bu kuralsız bir savaş ilanıydı" dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi başkan yardımcısı Dmitriy Medvedev, Temmuz ayında Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'ne saldırması halinde Rusya'nın bir "Kıyamet Günü" senaryosu başlatacağı konusunda uyarmıştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Catal
9.10.2022 16:32
Iki insan kavga ederken birinin vurmasını etik ve doğru ötekinin vurmasını yanlış ve suç ilan ederseniz bu doğru bir davranış olmaz her zaman iki tarafa eşit ve dengeli yaklaşımda bulunmak gerekir  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
1
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
2
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
3
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
4
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
5
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
6
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
﻿Süleyman Soylu Uyuşturucu satıcısını bulduğunuzda bacaklarını kırın demişti. Soylu'nun bazı adamlarla hatıra fotoğraflarını paylaştılar
7
﻿Süleyman Soylu Uyuşturucu satıcısını bulduğunuzda bacaklarını kırın demişti. Soylu'nun bazı adamlarla hatıra fotoğraflarını paylaştılar
﻿Süleyman Soylu Uyuşturucu satıcısını bulduğunuzda bacaklarını kırın demişti. Soylu'nun bazı adamlarla hatıra fotoğraflarını paylaştılar
﻿Pakistan'daki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı
﻿Pakistan'daki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı
﻿Pakistan'daki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı
﻿Sivas'taki kazada otomobil ikiye bölündü
﻿Sivas'taki kazada otomobil ikiye bölündü
﻿Sivas'taki kazada otomobil ikiye bölündü
﻿Bakan Çavuşoğlu, Fransa’da
﻿Bakan Çavuşoğlu, Fransa’da
﻿Bakan Çavuşoğlu, Fransa’da
﻿Maltepe’de otomobil dereye uçtu: 4 yaralı
﻿Maltepe’de otomobil dereye uçtu: 4 yaralı
﻿Maltepe’de otomobil dereye uçtu: 4 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.