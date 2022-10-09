Emekli İngiliz generalden nükleer uyarısı. ''Putin her an herekete geçebilir''

Rusya'nın 2014'de ilhak ettiği Kırım'ı Rusya'ya bağlayan ve Rus ordusunun ana tedarik arteri olan Kerç Köprüsü'nde dün sabah saatlerinde saldırı düzenlendi.

Bomba yüklü bir TIR'ın infilak etmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'in beklenmedik bir şekilde saldırı düzenleyebileceğine dair endişeler arttı.

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre, emekli İngiliz general, Kırım Köprüsü patlamasının Putin'i küçük düşürdüğü yorumunda bulundu.

Vladimir Putin, 2018 yılında köprü üzerinden geçen ilk kamyonu "mucize" olarak selamladı. Dünkü patlama ise hem Rusya'da hem de Rusya dışında Rus lider için aşağılama olarak görüldü.

Emekli İngiliz General Lord Richard Dannatt, bu duruma Putin'in hızla karşılık vereceğini söyledi.

General Dannatt, Putin'in, öfke ile sivil hedeflere saldırı gerçekleşetirebileceğini öne sürerken, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda "nükleer" kullanım riskinin daha da arttığını iddia etti.

Dannatt, Putin'in bir şehre nükleer saldırı emri vereceğine inanmadığını söylerken "Sırf ciddi olduğunu göstermek için denize ya da çöle nükleer fırlatabilir" açıklamasında bulundu.

"DUYGULAR TETİKLENDİ"

Rusya'nın görevlendirdiği Kırım Valisi Sergey Aksyonov, Kerç Köprüsü'nde gerçekleşen saldırı için "Elbette duygular tetiklendi ve intikam almak için sağlıklı arayış var" açıklamasında bulundu.

Rus senatör Alexander Başkin, Kremlin'in tepkisinin "yeterli, bilinçli ve muhtemelen asimetrik" olacağı konusunda uyararak, "Bu kuralsız bir savaş ilanıydı" dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi başkan yardımcısı Dmitriy Medvedev, Temmuz ayında Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'ne saldırması halinde Rusya'nın bir "Kıyamet Günü" senaryosu başlatacağı konusunda uyarmıştı.