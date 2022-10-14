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Putin ‘nükleer’ ile tehdit etti, AB çok sert yanıt verdi: Rus ordusunu imha ederiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin nükleer silah kullanımı için Batı'yı "Blöf yapmıyorum" diyerek sözlerine AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’den yanıt geldi. Borrell, "Ukrayna'ya karşı herhangi bir nükleer saldırının bir yanıtı olacaktır. Nükleer bir yanıt olmayacak ancak Rus ordusunun imha edileceği güçlü bir askeri yanıtı olacak. " dedi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 04:24
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Putin ‘nükleer’ ile tehdit etti, AB çok sert yanıt verdi: Rus ordusunu imha ederiz

Putin ‘nükleer’ ile tehdit etti, AB çok sert yanıt verdi: Rus ordusunu imha ederiz
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Ukrayna'da savaş devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin nükleer silah kullanımı için Batı'yı "Blöf yapmıyorum" diyerek tehdit etmişti.

Putin’in nükleer tehdidine yanıt veren Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Ukrayna'ya karşı herhangi bir nükleer saldırının bir yanıtı olacaktır. Nükleer bir yanıt olmayacak ancak Rus ordusunun imha edileceği güçlü bir askeri yanıtı olacak. Putin, blöf yapıyor olmamalı." dedi.

Euronews'in haberine göre; Belçika'nın Brugge kentinde AB Diplomasi Akademisinin açılışında konuşan Borrell, şunları söyledi:

"Putin, blöf yapmadığını söylüyor. Putin, blöf yapmayı göze alamaz. Ukrayna'yı destekleyenler, AB, AB ülkeleri, ABD ve NATO da blöf yapmıyor. Ukrayna'ya karşı herhangi bir nükleer saldırının bir yanıtı olacaktır. Nükleer bir yanıt olmayacak ancak Rus ordusunun imha edileceği güçlü bir askeri yanıtı olacak. Putin, blöf yapıyor olmamalı."

“SONUÇTAN ÇOK MUTLUYUM”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararının 143 ülkenin oyuyla kabul edilmesine değinen Borrell, "Sonuçtan çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Borrell, ülkelerin yaklaşık yüzde 20'sinin ise çekimser oy kullanması nedeniyle endişe duyduğunu ifade ederek, bu ülkelerin Rusya'ya bağımlılıkları nedeniyle çıkarları gereği bu yönde oy kullanmış olduklarını belirtti.

"Yine de sayı çok fazla." diyen Borrell, bu ülkelerin fikrini değiştirmek için diplomatik çabaların sürmesi gerektiğine işaret etti.

Borrell, tahıl ihracatı ve gıda güvenliğine ilişkin, Karadeniz'de kontrol için bekleyen buğday yüklü gemilerin bir an önce geçişine izin verilmesi çağrısı yaptı.

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