Putin'den kan donduran tehdit. Nükleer savaşın ayak sesleri

Rusya lideri Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İngiliz gazetesi Mail on Sunday'in diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, Putin'in Macron'a nükleer tehdidinde bulunduğu öne sürüldü.

Putin yaptığı görüşmede Macron'a, "Savaşı kazanmak için büyük kentlere nükleer saldırı düzenlenmemize gerek yok. Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombaları bunun kanıtıdır" dedi.

İngiliz gazeteye demeç veren kaynak, Putin'in ifadesi üzerine "Macron belirgin bir şekilde alarma geçti. Putin'in Kiev'e dokunmadan Ukrayna'nın doğusunda taktiksel bir nükleer silah kullanabileceğine dair en net işaret gibiydi" açıklamasında bulundu

Rus liderin açıklaması, Rus güçlerinin Ukrayna'dan çekilmeye başladığı günlerde gelmesi nükleer silah kullanılma ihtimalinin endişe yarattığı bir dönemde geldi.

"BU BİR BLÖF DEĞİLDİR" DEMİŞTİ

Putin, Batılı güçlerin Rus topraklarının "bütünlüğünü" tehlikeye atması halinde "kesinlikle elimizdeki tüm araçları kullanacağız" uyarısında bulunmuş, "Bu bir blöf değildir" diye eklemişti.

Mail on Sunday, Macron ile Putin arasında yapılan telefon görüşmesinin 11 Eylül tarihinde gerçekleştiğini belirtti.

Macron 11 Eylül'de Putin'den, Ukrayna'da ateşkes talep etmişti.