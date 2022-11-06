6 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin'den kan donduran tehdit. Nükleer savaşın ayak sesleri

Putin'den kan donduran tehdit. Nükleer savaşın ayak sesleri

Putin'in Macron'a, 'Hiroşima' hatırlatmasında bulunduğu ve kazanmak için nükleer kullanmaya ihtiyaçları olmadığını söylediği iddia edildi.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 21:40
Takip Et

Vladimir Putin'in Macron'la yaptığı telefon görüşmesinde Hiroşima hatırlatmasıyla nükleer tehditte bulunduğu iddia edildi

Putin'den kan donduran tehdit. Nükleer savaşın ayak sesleri
+
Aa
-

Rusya lideri Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

İngiliz gazetesi Mail on Sunday'in diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, Putin'in Macron'a nükleer tehdidinde bulunduğu öne sürüldü. 

Putin yaptığı görüşmede Macron'a, "Savaşı kazanmak için büyük kentlere nükleer saldırı düzenlenmemize gerek yok. Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombaları bunun kanıtıdır" dedi.

İngiliz gazeteye demeç veren kaynak, Putin'in ifadesi üzerine "Macron belirgin bir şekilde alarma geçti. Putin'in Kiev'e dokunmadan Ukrayna'nın doğusunda taktiksel bir nükleer silah kullanabileceğine dair en net işaret gibiydi" açıklamasında bulundu

Rus liderin açıklaması, Rus güçlerinin Ukrayna'dan çekilmeye başladığı günlerde gelmesi nükleer silah kullanılma ihtimalinin endişe yarattığı bir dönemde geldi.

"BU BİR BLÖF DEĞİLDİR" DEMİŞTİ

Putin, Batılı güçlerin Rus topraklarının "bütünlüğünü" tehlikeye atması halinde "kesinlikle elimizdeki tüm araçları kullanacağız" uyarısında bulunmuş, "Bu bir blöf değildir" diye eklemişti.

Mail on Sunday, Macron ile Putin arasında yapılan telefon görüşmesinin 11 Eylül tarihinde gerçekleştiğini belirtti. 

Macron 11 Eylül'de Putin'den, Ukrayna'da ateşkes talep etmişti.  

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Uzay Fenercioğlu
6.11.2022 22:37
Putin zorunlu kalırsa nükleer bomba atmaktan çekinmeyecek. Bu bombaların süs için yapılmadığının, herkes idrakin de olmalı. Putin'i sıkıştırmak yerine, güvence verilmeli.  
 
Hamit Seki
6.11.2022 21:54
Nükleer silahlar geçmişte kullanıldı ve bir işe yaramadı, kullananın sonu olur. Tahribatın acısı uzun sürer ama, karşılığı daha kötü bir sona gider.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
1
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
2
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
3
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
4
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
5
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
6
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
﻿İYİ Partili Türkkan’dan AKP’li Özalan’a ‘HDP’ mesajı: İki gündür çıkmıyor ininden
7
﻿İYİ Partili Türkkan’dan AKP’li Özalan’a ‘HDP’ mesajı: İki gündür çıkmıyor ininden
﻿İYİ Partili Türkkan’dan AKP’li Özalan’a ‘HDP’ mesajı: İki gündür çıkmıyor ininden
﻿Trabzon ağır yaralı: 2 yıldız Ankara'da yok
﻿Trabzon ağır yaralı: 2 yıldız Ankara'da yok
﻿Trabzon ağır yaralı: 2 yıldız Ankara'da yok
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Roma derbisinde kazanan Lazio
﻿Roma derbisinde kazanan Lazio
﻿Roma derbisinde kazanan Lazio
﻿Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 kişi gözaltına alındı
﻿Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 kişi gözaltına alındı
﻿Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 kişi gözaltına alındı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.