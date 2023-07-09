Ne hak ne hukuk ne de adalet var ülkemizde.

Hak, hukuk, adalet isteyen vatandaş da yok.

-Milletimiz makûs kaderine razı.

21 yıllık AKP iktidarı emeklilerin maaşlarına öyle bir çöktü ki.

Sadaka dağıtır gibi maaş zamları yapıyor ki.

Emeklilerin maaşlarını çalıyor.

Ancak emekli maaş hırsızları emeklilerin oylarını da alıyor.

Nasıl oluyor, neden oluyor?

Bilim insanları araştırmadan gerçeği asla öğrenemeyeceğiz.

15 milyon emekli var.

Eşlerini, çocuklarını da eklerseniz yaklaşık 25-30 milyon oy demektir.

Maaşları çalınıyor ama umursamayıp AKP’ye oy vermeye, Recep Tayyip Erdoğan’a inanmaya devam ediyorlar.

Akıl alır gibi değil.

Tablo şöyle;

-AKP iktidarında vicdan yok.

-Emeklilerde dolu cüzdan yok.

Değerli okurlarım.

Ben yazmaktan siz okumaktan bıkmışsınızdır.

4 Ocak 2023’te “Emekli maaşımı çala çala açlık sınırı altına indirdiler” başlıklı yazımı affınıza sığınarak yine özetleyeyim:

1993’te SSK emeklisi olarak maaşımın perişan edilmesi gerçeğini AKP iktidarının gözüne sokayım:

6600 gösterge, 855 katsayı ve yüzde 57,1 oranı ile aylık maaşım şöyle bağlandı:

-3 milyon 146 bin 781 lira… (Sıfırlar atılmamıştı)

1 Ağustos 1993’te net asgari ücret şöyleydi:

1 milyon 563 bin 473 lira.

Maaşım net asgari ücretin tam 2 katından fazlaydı.

1 Ocak 2023 tarihi ile asgari ücret: 8 bin 506 lira oldu.

Emekli maaşım ise asgari ücretin altına düşürülerek 8.350 lira oldu.

En düşük emekli maaşını Ocak 2023’te 7 bin 500 lira yapan Erdoğan milyonlarca emekliyi mağdur etti.

Tavandan emekli oldum, AKP iktidarı tarafından tabana düşürüldüm

Bugüne gelince AKP iktidarı Temmuz 2023’te asgari ücreti şöyle belirledi:

-11 bin 402 lira…

Temmuz 2023 maaş artışı emekliler için şöyle belirlendi:

-Yüzde 25...

Emekli maaşım Temmuz zammı ile şöyle olacak;

-10 bin 437 lira…

Aslında 1993 yılındaki gibi emekli maaşım asgari ücretin 2 katı olarak şöyle olmalıydı:

-22 bin 804 lira…

Öyle bir toplum olduk ki

Vahşi kapitalizm var.

Emeklilerin maaşları göz göre göre çalınıyor.

15 milyon emekli umursamıyor.

Sendikalar işçilerin emekliliklerini asla düşünmüyor.

Emekli cemiyetlerinin umurunda değil.

Muhalefet partilerinin ise hiç birisinin umurunda değil.

Değerli okurlarım,

Ülkemizde köklü bir devrim olmadıkça bu sorunlar çözülmez çözülemez.

Merhum Başbakan Bülent Ecevit’in şöyle bir sloganı vardı;

-“Ne ezen ne ezilen, insanca hakça düzen…”

Günümüzde AKP iktidarı bu sloganı şu hale getirdi:

-Hep ezen, hep ezilen insafsız haksız düzen…

AKP’liler;

Kuldan utanmıyorlar, Allah’tan korkmuyorlar…