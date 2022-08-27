﻿Emekli maaş promosyonu AKP planı mı?

Bankaların emekli maaş promosyon yarışı tüm hızı ile sürüyor. En son rakam 8 bin 250 lira.

Bu baş döndürücü yarışta emekli, bir o bankaya koşuyor bir o bankaya.

Bankaların önünde uzun kuyruklar var. Bazı bankalar kuyruğun şubesinin önünde görünmesi tepki çekmesin diye müşterileri 30 metrekarelik şubelere tıkıyor.

Nefes dahi alamıyorsun.

Emekli promosyon kuyruğunda kimisi bankacıya saldırıyor kimisi "ben daha önce geldim" diyerek araya kaynak yapmaya çalışan bir başka emekliye.

Şu ana kadar promosyon kuyruğunda bir kişi kalp krizinden öldü, bir kişi sıra kavgası nedeniyle bacağından bıçaklandı ve polise intikal etmeden çözümlenen 100 kadar saç başa-yumruk yumruğa kavga vakası duyuldu.

Bundan sonrası ne olur göreceğiz.

Önce bankalar neden bu emekliye promosyon yarışına girdi ona bakmak lazım.

Şu ana kadar ki en güçlü iddia, kârları yüzde 400 artan bankalara bu promosyonu vermesi için hükümet baskı yaptı.

Şu ana kadar kamu bankalarının bu yarışa katılmaması, özel bankaların 8 bin liraya kadar verdiği promosyonu, hâlâ 500 lira ile 750 lira arasında tutması kafaları karıştırıyor.

Kamu bankaları istese bu paranın iki katı promosyonu emekliye verebilir. Ancak vermiyor!

Bu da gizli bir talimat iddialarını güçlendiriyor.

Özel ve kamu kurumların maaş promosyonuna 40 bin liraya kadar promosyon veren kamu bankalarının, emekliye 500 ile 750 lira vermesi gerçekten ilginç.

Hükümetin özel bankalara bu promosyonu verin diye talimat verip vermediğini anlamak imkânsız ama işaretler bu yönde çok güçlü.

Bankalar, bitmiş tükenmiş bir emekliden ne kazanabilir?

Bankalar için en önemli amaç yeni müşteriye çapraz satış yapmak. Yani kredi kartı vermek, kredi ve diğer ürünlerinin kullanılmasını sağlamak.

4 bin lirayı son zamlarla bulan bir emeklinin, çapraz satış yapılacak hâli mi kalmış. Adam sabahın köründe o promosyon yarışına giriyorsa o tükenmiş demektir.

Tükenmiş bir emekliye banka ne satış yapacak da kazanacak.

Peki hükümetin baskısı varsa, bankalar neden bunu hemen kabul edip, bol keseden para dağıtmaya başladı?

Bana göre, basında sık sık çıkan banka kârlarıyla alakalı. Krizdeki Türkiye adım adım batarken, bankalar dehşet kârlar açıkladı. Her ne kadar bankalar bu kârı ön plana çıkartmamak için bilanço haberini "Ekonomiye bu kadar destek verdik" diye bülten hazırlasa da yüzde 400 artan kârlar 85 milyon halkın gözüne sokuldu.

Rahatsızlık yarattı.

Bankalar da bunu biliyor.

İşte bu nedenle ister hükümet baskısı isterse kâr baskısı deyin, ortada bir gaz alma operasyonu olduğu açık.