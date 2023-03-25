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Emekli maaşı ne kadar oldu? Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

Emekli maaşına yapılan düzenlemeyle emekli maaşlarına zam geldi. Emekliler zamlı emekli maaşının ne kadar olduğunu ve ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Peki, emekli maaşı ne kadar oldu? Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 14:27
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Emekli maaşı ne kadar oldu? Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

Emekli maaşı ne kadar oldu? Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan emekli maaşlarına zam yapılacağını açıkladı. Emekliler zamlı emekli maaşların ne zaman alacaklarını araştırıyor. Peki, emekli maaşı ne kadar oldu? Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Buna göre 5500 TL olan emekli maaşı 7500 TL’ye yükseldi.

Ayrıca emekli maaşı zammı düzenlemesinden EYT'liler de faydalanabilecek.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri tahsis numarasına göre her ayın 17'si ile 28'i arasında maaşlarını alıyor.

Emekli zammı düzenlemesi sonrası zamlı maaşların Nisan ayında hesaplara yatması bekleniyor. Burada Ramazan Bayramı öncesinde ödemelerin erkene çekilerek yapılması da gündemde yer alıyor.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

Ödemeler erkene alınmazsa; SSK'lı emekliler 17-26 Nisan arasında, Bağ-Kur'lular 25-28 Nisan arasında zamlı maaşlarını alacak. Zamlı emekli maaşları için ödeme takvimi:

SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK emekli maaşları için ödeme takvimi şöyle,

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında ödeme alacak.

BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE ZAMAN ÖDEME ALACAK?

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde ödeme alacak.

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılacak.

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