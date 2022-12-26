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CHP'den emekli maaşı ve bayram ikramiyesi hamlesi

CHP, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Cumhur İttifakı kabul edecek mi?

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 15:47
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Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi hamlesi CHP'den geldi. Cumhur İttifakı kabul edecek mi?

CHP'den emekli maaşı ve bayram ikramiyesi hamlesi
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CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan kanun teklifi, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik öngörüyor.

Teklifle, emekli aylıklarının da net asgari ücret seviyesine yükseltilmesi, işçi emeklilerinin toplu iş sözleşmelerinden kamu emeklileri gibi yararlanabilmesi, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylık ve gelir artışlarında milli gelirdeki artıştan pay alabilmeleri amaçlanıyor.

Teklifin gerekçesinde, AKP'nin yanlış ekonomi politikalarıyla enflasyon ve hayat pahalılığının tahammül edilemeyecek boyutlara tırmandığı öne sürüldü.

TÜİK rakamlarına göre enflasyonun yüzde 80'in üzerine çıktığı, elektrik, doğal gaz ve su faturalarının arttığı, konut kiralarının ise baş edilemeyecek noktalara ulaştığı ifade edildi.

Gerekçede, "Bu sorunlar karşısında AKP etkili önlemler alamamış, özellikle emeklileri açlık sınırının çok altında bir gelirle yaşamaya mecbur bırakmıştır. Bu tablonun tersine çevrilebilmesi için emeklilerin aylık gelirleri ile bayram ikramiyelerinin iyileştirilmesi emeklilere borcumuzdur." ifadeleri yer aldı.

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