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Ünlü spor yazarı Bilgin Gökberk paylaştı. Eski Türkiye'de emekli ikramiyesiyle neler alınabiliyordu

Spor yazarı Bilgin Gökberk, sürekli kötülenen eski Türkiye'de emeklilerin ikramiyeleriyle neler alabileceğini açıkladı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 22:41
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Eski Türkiye'de emekli ikramiyesiyle neler alınabiliyordu. Ünlü spor yazarı Bilgin Gökberk paylaştı

Ünlü spor yazarı Bilgin Gökberk paylaştı. Eski Türkiye'de emekli ikramiyesiyle neler alınabiliyordu
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Ünlü spor yazarı Bilgin Gökberk, sosyal medya hesabından yaptığında, sürekli kötülenen eski Türkiye ile günümüz Türkiye'sindeki durumları karşılaştırdı.

"Kadıköy eskiden köydü" diyen Gökberk, Ermeni, Rum, Yahudi Sünni, Alevi, Türk, Kürt beraberdik, karşıda oturanlar buralara gelin şehir görün filan derdi, su çeşmeden içilirdi, şeker un pirinç sebze meyve ucuz boldu, soba vardı ama evler sıcaktı, şimdi olan bir sürü şey yoktu ama şahaneydi gülerdik mutluyduk" ifadelerini kullanarak, emeklilerin aldıkları ikramiyeyle neler alabildiğini açıkladı.

Bilgin Gökberk şu ifadeleri kullandı:

"Emekli olan eline geçen parayla Bağdat caddesi Moda Kalamış  Fenerbahçe’de bir ev ve yerli bir araba alırdı ..
şimdi arabası varsa benzin alamıyor  evlerinin aidatını ödeyemiyorlar..."

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