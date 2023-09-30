Emekli maaşı zammı için son tahmin ortaya çıktı. Meclis’in açılması sonrası gündeme gelecek

Milyonlarca emekli maaş zammı bekliyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere ekim ayında bir müjde gelir mi sorusuna, "çalışmalarımız devam ediyor" diye karşılık vermişti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Milliyet'te yer alan habere göre Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: “1 Ekim itibarıyla Meclis açılacak. Meclis’in açılmasıyla beraber hem ekonomiye dair hem siyasete dair alınması gereken kararlar var. Bu kapsamda emekliye dönük bir ara zam çalışması yapılamasıyla birlikte bu karar Meclis’e alınacaktır

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA 10 BİN TL BEKLENTİSİ

"Eğer emekliye bir ara zam yapılacaksa buna ilişkin artışın kök maaşlara yükseltilmesi ve bununla beraber en düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesine gelmesini bekleriz. Bundan sonra emekliye gelecek her artış 10 bin TL üzerinden geleceği için her bir oransal artış emeklilere daha fazla yansıyacaktır. Kök maaş ve asıl maaş tartışması son bulacaktır."

Asgari ücretliler sadece enflasyon artışına göre zam almıyor. Bununla beraber geçim endeksleri işverenlerin rekabetine ilişkin fiyatlamalar, sigorta prim yükleri düşünülerek çalışma yapılıyor. Yine TÜRK-İŞ’in yaptığı açlık ve yoksulluk sınırlaması var. Açlık sınırı 14 binler seviyesinde, yoksulluk sınırı 40 binler seviyesine çıkmış durumda.