Emekli maaşı zammı kararı Resmi Gazete'de: En düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanuna göre, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 oldu.

En düşük emekli aylığı da böylece 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükselmiş oldu.

Karar, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanacak.

KISA ÇALIŞMA GEREKÇELERİNE ‘GENEL SALGIN’ DURUMU EKLENDİ

Kısa çalışma gerekçelerine ‘genel salgın’ durumu da eklendi.

Bir sigortalı çalışanın, kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye düşürüldü.

Sigortalının kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi bulunması kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için yeterli olmayacak.

Ayrıca sigortalının, son 3 yılda en az 450 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekecek.