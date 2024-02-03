Emeklilerin maaş zammı ne zaman hesaplara yatacak?

Düzenleme: Merve Elçi
Emeklilerin maaş zammı ne zaman hesaplara yatacak?
Emeklilere enflasyon farkı dışında verilecek refah payı için Meclis’te kabul edilen kanun teklifi Resmi Gazete’de yayınlandı. Milyonlarca emekli maaş farklarının ne zaman banka hesaplarına yatacağını merak ediyor.

Emeklilere yapılan ek zamma ilişkin Meclis’te kabul edilen kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzalaması sonrası Resmi Gazete’de yayınlandı. Kararın çıkması sonrası milyonlarca emekli maaş farklarının ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor.

Emekli maaşlarına yapılan zam, 6 aylık enflasyon farkı ve ek zamlar ile birlikte yüzde 49,25 zam yapıldı. Ek zammın Meclis’te kabul edilmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayınlandı.

MAAŞ FARKI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Emeklilere enflasyon farkından doğan yüzde 37,57 oranında zamlı maaşlar hesaplara yattı. SSK emeklileri 17-25 Ocak'ta, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak tarihi arasında maaşlarını aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kararın Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra 1 hafta içinde maaş farklarının hesaplara yatacağını söylemişti.

Emeklilerin maaş farklarının 1 hafta içinde hesaplara yatması bekleniyor.

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