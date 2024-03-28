Emekli olan Yıldız Tilbe maaşlara böyle isyan etti: Eskiden emekli olanlar ev araba alırdı günümüz emeklileri...

Murat Öztürk
Emekli olan Yıldız Tilbe maaşlara böyle isyan etti: Eskiden emekli olanlar ev araba alırdı günümüz emeklileri...
Emekli olduğunu açıklayan Yıldız Tilbe, “Emekli oldum, eskiden emekliler toplu para ile ev, araba alır ya da iş kurarlardı. Günümüz emeklilerine Allah kolaylık versin” sözleriyle maaşlara tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, emekliliğini sosyal medyadan açıkladı. Bu açıklama, maaşlara yönelik eleştirileriyle birlikte sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Tilbe, emekli ünlüler arasına katıldı.

Tilbe, emeklilik maaşlarını yetersizliğini dile getirerek sosyal medyadan şu şekilde tepki gösterdi:

“Emekli oldum, eskiden emekliler toplu para ile ev, araba alır ya da iş kurarlardı. Günümüz emeklilerine Allah kolaylık versin, gerçekten başka çare yok. Bir ömür çalışmanın karşılığı bu mu? Ramazan ayında, Allah'ın rızasını kazanmak istiyoruz.”

yildiz-tilbe.jpg

Diğer yandan Yıldız Tilbe'nin İstanbul ve Kıbrıs’taki bayram konseriyle 4 milyon lira gelir elde edeceği biliniyor.

İlgili Haberler
Yıldız Tilbe’den sağlık durumuyla alakalı çıkan haberlere videolu yalanlama
Yıldız Tilbe’den sağlık durumuyla alakalı çıkan haberlere videolu yalanlama
Yıldız Tilbe yoğun bakıma kaldırıldığı iddiasını yanıtladı
Yıldız Tilbe yoğun bakıma kaldırıldı
Yıldız Tilbe onu sahnede öpmelere doyamadı. Herkesin sevgilisi dediği kişi bakın kim çıktı
Acun Ilıcalı'nın şaşırtan Yıldız Tilbe itirafı
Son Haberler
Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkını duyurdu! 'Hayırlı olsun' dedi Magazin
Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkını duyurdu! 'Hayırlı olsun' dedi
Komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözünün anlamı nedir?
Fenerbahçe'yi kimin şampiyon yapmak istemediğini Gürel Yurttaş açıkladı 'Yazık oluyor Ali Koç'a' Spor
Fenerbahçe'yi kimin şampiyon yapmak istemediğini Gürel Yurttaş açıkladı 'Yazık oluyor Ali Koç'a'
İnci Taneleri’ne iki bomba isim. Dilber: Gerçekten şaşırdım Magazin
İnci Taneleri’ne iki bomba isim. Dilber: Gerçekten şaşırdım
Gabon, Rusya'nın yedek parça tedarikçisi oldu Dünya
Gabon, Rusya'nın yedek parça tedarikçisi oldu
SGK tüm primleri iade edecek Ekonomi
SGK tüm primleri iade edecek