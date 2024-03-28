Emekli olan Yıldız Tilbe maaşlara böyle isyan etti: Eskiden emekli olanlar ev araba alırdı günümüz emeklileri...

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, emekliliğini sosyal medyadan açıkladı. Bu açıklama, maaşlara yönelik eleştirileriyle birlikte sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Tilbe, emekli ünlüler arasına katıldı.

Tilbe, emeklilik maaşlarını yetersizliğini dile getirerek sosyal medyadan şu şekilde tepki gösterdi:

“Emekli oldum, eskiden emekliler toplu para ile ev, araba alır ya da iş kurarlardı. Günümüz emeklilerine Allah kolaylık versin, gerçekten başka çare yok. Bir ömür çalışmanın karşılığı bu mu? Ramazan ayında, Allah'ın rızasını kazanmak istiyoruz.”

Diğer yandan Yıldız Tilbe'nin İstanbul ve Kıbrıs’taki bayram konseriyle 4 milyon lira gelir elde edeceği biliniyor.