Meclis'e taşınıyor. Emekli promosyonlarına yasal düzenleme geliyor.

Emekli promosyonlarıyla ilgili çalışma sürüyor, yeni düzenleme geliyor. Bir süre önce Kabine toplantısında da görüşülen emekli maaş promosyon uygulamasında vatandaşların yoğun şikayetleri tespit edilerek yasal düzenleme ile çözülecek. Meclis’in açılması ile birlikte gündeme gelecek olan yasal düzenlemede en çok maaş blokesi sorunu üzerinde durularak bankaların sözleşme maddesinde yer alsa bile emekli maaşına bloke koymalarının önüne geçilecek.

KREDİN VAR PROMOSYON YOK!

Öte yandan bazı bankaların kredisi olanlara promosyon vermemesinin de yasal düzenleme ile önüne geçilecek. Bazı bankalar 8 bin liraya kadar promosyon vermesine rağmen kendisinden daha önce ihtiyaç kredisi kullanan emeklilere promosyon vermiyordu. Taşımak isteyen emeklilere ise “önce kredini kapat”şartı koyuyorlardı.

Yapılacak yasal düzenleme ile bankalar hiç bir suretle emeklinin maaşına kredisi olsa bile bloke koyamayacak. Bu konuda SGK sisteminde de düzenleme yapılacak ve vatandaş bankaya gitmeden maaşını istediği bankaya taşıyabilecek.

KARLI MÜŞTERİ UYGULAMASINA SON

Yine yasal düzenlemeye girecek olan sorunlardan biri ise bankaların daha önce kendinden maaş alan ve karlı olarak görmediği emeklilere promosyon vermemesiydi. Düzenleme ile SGK maaşı ödeyen banka karlı-karsız müşteri diye ayrıt edemeyecek ve promosyonu tüm emeklileri verecek. Aksi takdirde SGK ile anlaşması iptal edilecek.SGK bugüne kadar bu tür sorunlarda taraf olmuyordu.