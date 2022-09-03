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Promosyonla ilgili önemli görüşme Kamu Denetçiliği Kurumu karar verecek Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Kamu Denetçiliği Kurumu'nda promosyonla ilgili önemli görüşme. KDK, banka maaş promosyon tutarlarında, enflasyondaki yükselişe göre artış yapılması, çıkacak farkın tek seferde çalışanlara yatırılması istemiyle yapılan başvuruyu görüşecek.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 13:21
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Kamu Denetçiliği Kurumu KDK karar verecek. Promosyonla ilgili önemli görüşme. Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Promosyonla ilgili önemli görüşme Kamu Denetçiliği Kurumu karar verecek Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
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Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), çalışanlara bankalar tarafından verilen maaş promosyonlarında enflasyon düzenlemesi yapılmasına ilişkin başvuruları incelemeye aldı. Kurum, gerekli incelemeleri yapacak ve ilgili kurumlarla görüşmelerde bulunacak.

KDK'den yapılan açıklamaya göre bir çalışan, 2021'de Sosyal Güvenlik Kurumu ve birçok kurum ile bir banka arasında 3 yıllığına imzalanan ve süresi devam eden maaş promosyon sözleşmelerinin, enflasyon ve ekonomik gelişmeler nedeniyle yenilenmesi için KDK'ye başvurdu.

Başvuruda, banka ile yapılan promosyon protokolünde, 111 liranın aylık bedel olarak belirlendiği, bunun 3 yıllık karşılığı olan yaklaşık 4 bin liranın da çalışanlara peşin ödendiği belirtildi.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından dünyada yaşanan ekonomik gelişmeler sonucu enflasyon oranlarında artış yaşandığı ifade edilen başvuruda, banka promosyon tutarında da enflasyondaki artışa göre artış

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