Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu AB Komisyonu’nun aldığı kararların arkasındaki gerçeği açıkladı

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu bu haber üzerine sosyal medya hesabı üzerinden “Şu paylaşımı yaptı. “Ne demeli… AB ve NATO üyesi olmaları mümkün olmayan ülkeler. Rusya’ya karşı daha aktif olmaları için yapılan bir açıklama. Anlayacak siyasi liderlikleri de yok…”

Dw Türkçe ise yayınladığı haberde, Avrupa Birliği komisyonu, Ukrayna ve Moldova üyeliği, Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine başlaması tavsiyesinde bulundu. Komisyon, Gürcistan’da adaylık statüsü verilmesini tavsiye etti.

Haberde şu ifadelere yer verildi.

Avrupa Birliği Komisyonu, Ukrayna ve Moldova ile Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerinin başlaması tavsiyesinde bulundu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Brüksel'de yaptığı açıklamada "Bugün tarihi bir gün çünkü Komisyon, Konsey’e Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerini açmayı tavsiye ediyor" dedi. Von der Leyen, AB Komisyonu'nun Gürcistan'a da aday ülke statüsü verilmesi tavsiyesinde bulunduklarını söyledi.

Ukrayna ile müzakerelerin hükümetin yolsuzlukla mücadele reformlarını yapması, Avrupa Birliği standartlarına uygun lobicilik yasalarını yürürlüğe koyması ve azınlıklara sunulan güvencelerin güçlendirilmesi gibi şartları yerine getirdikten sonra başlaması tavsiye edildi.

Von der Leyen: Ukrayna çaba gösteriyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna hükümeti ve parlamentosunun savaşa rağmen AB üyelik süreci için gerekli reformları hayata geçirmede kararlılık gösterdiğini ve kaydedilen ilerlemenin etkileyici olduğunu söyledi. Özellikle yolsuzluklar, para aklama ve yargı sisteminin güçlendirilmesi alanlarında önemli yol katedildiğini belirten von der Leyen, "Ukrayna AB'ye üyelik için gerekli reformlar üzerinde her gün büyük çaba gösteriyor ve gerekli adımların yüzde 90'ından fazlasını yerine getirmiş durumda" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da "Ukrayna halkı Avrupa ailesinin bir parçasıdır" diyerek Ukrayna ile müzakerelere başlanmasının önemine işaret etti. Baerbock, "Daha güçlü, büyük ve kararlı bir AB, Rusya'nın saldırı savaşına verilebilecek en iyi jeopolitik yanıttır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de AB Komisyonu'nun tavsiye kararının açıklanması sonrasında AB ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'a bir teşekkür mesajı yayımladı. Komisyon'un Ukrayna ile müzakerelere başlanması tavsiyesini "Ukrayna'nın da üye olduğu daha güçlü bir AB'ye giden yolu açan tarihi bir adım" diye nitelendiren Zelenskiy, ülkesinin reformları sürdüreceğini ve AB Konseyi'nin Aralık ayındaki nihai kararını heyecanla beklediklerini kaydetti.

Ukrayna ile Moldova 2022 yılında AB’ye katılım başvurusunda bulunmuş, iki ülkeye geçen yıl haziran ayında "aday ülke" statüsü verilmiş ve aday ülkelerin sayısı 8'e yükselmişti. Bu ülkeler, Arnavutluk, Bosna Hersek, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Türkiye ve Ukrayna.

Bosna-Hersek'in durumu

AB Komisyonu, Bosna-Hersek'in bazı koşulları yerine getirmesi durumunda bu ülkeyle de müzakerelere başlanabileceği tavsiyesinde bulundu. Bosna-Hersek'in üyelik koşullarının uygulanmasında gösterdiği ilerlemeyle ilgili Komisyon Mart ayında ayrı bir rapor hazırlayacak.

Avrupa Birliği liderleri 14 ve 15 Aralık tarihlerinde Brüksel'de düzenlenecek zirvede Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerinin başlaması konusunda nihai kararı verecek. Müzakerelerin tamamlanmasının ise yılları bulması bekleniyor. Müzakerelerin sonunda Avrupa Birliği’ne üyelik güvencesi ise sunulmuyor. Türkiye ile AB'ye katılım müzakereleri 3 Ekim 2005 tarihinde başlamıştı.