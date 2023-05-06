Emekli vatandaşın ekonomi isyanı: 52 sene çalıştım bu mu mükafatı

Sinop’ta emekli bir vatandaş, “Poşetimde 3 tane domates var, biber var, 2 tane can erik, 10 tane patlıcan var. 100 TL verdim. 52 sene çalıştım. Bunun mükafatı elimde poşet" dedi.

Emekli vatandaşın ekonomi isyanı: 52 sene çalıştım bu mu mükafatı

Derinleşen ekonomik krizde zamlar karşısında vatandaşların beli bükülmeye devam ediyor. Seçime günler kala vatandaşlar hayat pahalılığından isyan ediyor.

ANKA’da yer alan bilgilere göre, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri kapsamında Sinop’un Erfelek ilçesini ziyaret etti.

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"52 SENE ÇALIŞTIM BU MU MÜKAFATI"

Ziyaret ettiği sırada emekli bir vatandaş Karadeniz’e hayat pahalılığından yakındı.

Emekli vatandaş Karadeniz’e, "Poşetimde 3 tane domates var, biber var, 2 tane can erik, 10 tane patlıcan var. 100 TL verdim. 7 bin 500 lira emekli maaşım var benim. 52 sene çalıştım. Emekli oldum. Emekli olduktan sonra 22 sene daha çalıştım. Bunun mükafatı elimde poşet" ifadelerini kullandı.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ise, "Gördükleri reva da bu işte" ifadelerine yer verdi.

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